Megállapodtak az EU központi intézményei

Az Európai Unió Tanácsának soros dán elnöksége és az Európai Parlament megállapodásra jutott az EU első, úgynevezett biztonságos származási országokat tartalmazó közös listájáról, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb és hatékonyabb elbírálása – közölték csütörtökön.

Az uniós lista alapján a tagállamok gyorsított eljárásban vizsgálhatják meg azoknak a kérelmét, akik olyan országokból érkeznek, ahol általánosságban nem fenyegeti őket üldöztetés vagy súlyos jogsértés. Ez elsősorban azokat érinti, akik nagy valószínűséggel nem kapnak menekültstátuszt az Európai Unióban.

A megállapodás szerint Banglades, Kolumbia, Egyiptom, India, Koszovó, Marokkó és Tunézia kerül fel az unióban biztonságosnak tekintett származási országok listájára. Emellett az EU-tagjelölt országokat is biztonságosnak tekintik saját állampolgáraik esetében, kivéve ha fegyveres konfliktus zajlik az adott országban, ha az EU szankciókat vezetett be vele szemben, vagy ha a menedékkérelmek több mint 20 százalékát elfogadják az unióban.

A szabályozás lényege, hogy az érintett kérelmezők ügyeit gyorsabban bírálják el, akár már a határon vagy tranzitzónákban is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárkit automatikusan visszaküldenének, minden kérelmet továbbra is egyedileg kell megvizsgálni.

A biztonságos származási országok közös listájának bevezetése a 2024-ben elfogadott uniós migrációs és menekültügyi paktum része, amelynek szabályai 2026. június 12-től lépnek életbe. A tagállamok a jövőben is fenntarthatják saját nemzeti listáikat, és további országokat is biztonságosnak nyilváníthatnak.

A mostani intézményközi megállapodást még az Európai Parlament plénumának és az uniós tagállamoknak is hivatalosan jóvá kell hagyniuk.