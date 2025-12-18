2025. december 19., péntek

Előd

Külföld

MH/MTI
 2025. december 18. csütörtök. 21:48
Lezuhant egy üzleti magánrepülőgép csütörtökön az észak-karolinai Statesville regionális repülőtéren, a gép kigyulladt, a katasztrófának több halálos áldozata is van – közölték az amerikai hatóságok.

Lezuhant egy üzleti magánrepülőgép
Egy ilyen Cessna szenvedett balesetet
Fotó: PAUL ZINKEN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

„Megerősíthetem, hogy vannak halálos áldozatok” – nyilatkozott Darren Campbell, Iredell megye seriffje, de pontos számot nem említett. Az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint egy Cessna C550 típusú sugárhatású gép zuhant le, amelynek hatan voltak a fedélzetén.

A meteorológiai szolgálatok szerint a baleset idején a reptéren szitáló eső és felhős időjárás volt. A repülőteret főként nagyvállalatok és a NASCAR amerikai autó- és motorsport szervezethez tartozó csapatok használják.

