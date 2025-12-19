Lengyelország a hidegháború óta először kezdi meg a gyalogsági aknák gyártását: Varsó azt tervezi, hogy azokat keleti határa mentén telepíti, és esetleg Ukrajnába is exportálja – írja a Reuters.

„Nagy mennyiségű termék iránt érdeklődünk a lehető legrövidebb határidővel” – nyilatkozta a hírügynökségnek Pawel Zalewski, a védelmi miniszter helyettese.

lmondása szerint Lengyelország az „Eastern Shield” védelmi program keretében gyalogsági aknákat kíván használni a Belorusszal és Oroszországgal közös határainak megerősítésére.

A Belma védelmi vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy 5-6 millió darab minden típusú akna gyártására készülnek, beleértve a gyalogsági aknákat is. A többlettermékeket szövetségeseknek, többek között Ukrajnának is szállíthatják – írta meg az oroszhirek.hu.