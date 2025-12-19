2025. december 19., péntek

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Lengyelország a hidegháború óta először kezd gyalogsági aknákat gyártani

A Belorusszal és Oroszországgal közös határainak megerősítésére törekszik

MH
 2025. december 19. péntek. 0:13
Lengyelország a hidegháború óta először kezdi meg a gyalogsági aknák gyártását: Varsó azt tervezi, hogy azokat keleti határa mentén telepíti, és esetleg Ukrajnába is exportálja – írja a Reuters.

Lengyelország a hidegháború óta először kezd gyalogsági aknákat gyártani
A Belma védelmi vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy 5-6 millió darab minden típusú akna gyártására készülnek, beleértve a gyalogsági aknákat is
Fotó: AFP/NurPhoto/Vyacheslav Madiyevskyy

„Nagy mennyiségű termék iránt érdeklődünk a lehető legrövidebb határidővel” – nyilatkozta a hírügynökségnek Pawel Zalewski, a védelmi miniszter helyettese.

lmondása szerint Lengyelország az „Eastern Shield” védelmi program keretében gyalogsági aknákat kíván használni a Belorusszal és Oroszországgal közös határainak megerősítésére.

A Belma védelmi vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy 5-6 millió darab minden típusú akna gyártására készülnek, beleértve a gyalogsági aknákat is. A többlettermékeket szövetségeseknek, többek között Ukrajnának is szállíthatják – írta meg az oroszhirek.hu.

