Lengyelország a hidegháború óta először kezd gyalogsági aknákat gyártani
A Belorusszal és Oroszországgal közös határainak megerősítésére törekszik
Fotó: AFP/NurPhoto/Vyacheslav Madiyevskyy
„Nagy mennyiségű termék iránt érdeklődünk a lehető legrövidebb határidővel” – nyilatkozta a hírügynökségnek Pawel Zalewski, a védelmi miniszter helyettese.
lmondása szerint Lengyelország az „Eastern Shield” védelmi program keretében gyalogsági aknákat kíván használni a Belorusszal és Oroszországgal közös határainak megerősítésére.
A Belma védelmi vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy 5-6 millió darab minden típusú akna gyártására készülnek, beleértve a gyalogsági aknákat is. A többlettermékeket szövetségeseknek, többek között Ukrajnának is szállíthatják – írta meg az oroszhirek.hu.