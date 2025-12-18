Tartós megélhetési válság alakult ki szerte Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban: egy friss nemzetközi felmérés szerint az emberek döntő többsége úgy érzi, hogy folyamatosan és kilátástalanul romlik az életszínvonala, a politikai elit pedig képtelen érdemi választ adni a helyzetre.

Trump látványos ceremónián ünnepeltette a gázai békét, de az amerikai választók többségét éppen úgy zavarja, hogy az elnök csak külpolitizál, mint az európaiakat, hogy saját kormányaik is ezt teszik

Az Egyesült Államokban, ahol Donald Trump népszerű gazdasági jelszavakat (adócsökkentés, a megemelt vámokból befolyó összegek visszaosztása stb.) hangoztatva tért vissza a hatalomba , most a választók közel kétharmada úgy érzi, az ígéretek dacára tovább drágult az élet az utóbbi egy évben.

Nagy-Britanniában 77, Németországban 78, Franciaországban és Kanadában pedig több mint nyolcvan százalék mondja ugyanezt: a többség úgy érzi, hogy még soha nem volt ennyire nehéz kijönni a havi bevételekből.

A kutatás szerint az emberek nemcsak az árak miatti dühösek – a válságot rendszerszintű problémának látják, azaz igazából mindennel is bajuk van.

Erre utal többek között az is, hogy a válaszadók zöme nem elsősorban az alacsony béreket okolja a megélhetési váltság miatt, hanem azt, hogy minden drága lett, miközben az országuk egyre inkább lemarad más gazdaságokhoz képest. A nyugati középosztály nagy része tehát kilátástalan helyzetbe került: ma már nem lát esélyt az előrelépésre, tartós lecsúszást tapasztal, és nem érdekli semmilyen statisztikai adatsor, kamatcsökkentés. Ez a megélése és kész – ami pedig a bizalmi válság talán legbiztosabb jelének tekinthető.

Így aztán a hagyományos bal–jobb felosztás kiürült. Akár „establishment-ellenes” vezetés van, mint Washingtonban, akár a klasszikus fősodorhoz tartozó pártok kormányoznak, mint Londonban vagy Párizsban, a választók egyre növekvő tábora véli úgy, hogy az elit nem tud mit kezdeni a sokasodó problémákkal, ráadásul a reflexei is hasonlóak: belső tehetetlenségük miatt a külpolitikába menekülnek.

Kétségtelen, hogy ebből a nézőpontból nincs nagy különbség Trump békepolitikája és az európai vezetők háborús pszichózisa között: miközben az amerikaiak és az európaiak milliói „makroszinten” várnak válaszokat a hétköznapi problémáikra, a hírekben azzal találkoznak, hogy az európaiak Ukrajna és a „liberális világrend” megmentésével, az abortuszjogok kiszélesítésével és így tovább, az amerikai elnök pedig a Gázai övezettel, ázsiai határvillongások lecsillapításával, és ugyancsak Ukrajnával van elfoglalva – vagy a Venezuela elleni „narkóháborúval”, aminek az egyetlen, számukra is érthető eredménye eddig az olaj világpiaci árának emelkedése.

A kereskedelmi háborúkkal ugyanez a helyzet: az amerikaiak annyit érzékeltek belőle, hogy drágább lett az ünnepi bevásárlás, mivel többe kerülnek a Kínából rendelt kütyük és mütyrök, az európaiak pedig jövőre fognak szembesülni ugyanezzel, amikor életbe lép a Temu-vám.

Mindeközben idén az Egyesült Államokban átlépte a 9 milliót azoknak a fiataloknak a száma, akik átmenetileg vagy tartósan képtelenek a diákhitelük törlesztésére, hogy csak egyet említsünk a számtalan példa közül.

A Politico által idézett elemzők szerint a következmény kettős: egyrészt egyre többen fordulnak el a politikától, mert nem várnak valódi változást, másrészt nő az igény a „rendszerellenes” szereplők iránt. Nem véletlen, hogy Nyugat-Európa-szerte az elitellenes pártok erősödnek, miközben a liberális, konzervatív és szociáldemokrata erők sorra veszítenek támogatottságukból.

Szóval, a nyugati megélhetési válság nem pusztán gazdasági jelenség, hanem legitimációs krízis is. Amíg a kormányok nem a saját nemzetgazdaságuk stabilizálását és a társadalmi terhek igazságosabb elosztását tekintik elsődleges feladatuknak, addig a feszültség aligha csökken.