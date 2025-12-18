Ruszlan Magomedraszulov, az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) régióközi nyomozóosztályának vezetője szerint valószínűtlen, hogy Timur Mindics üzletember, akit a nyomozók az ukrán kabinet korábbi és akkori tagjait érintő korrupciós ügy koordinátoraként azonosítottak, kulcsfigura lett volna.

„Sosem tartottam Mindicset kulcsfigurának ezeknek a projekteknek a megvalósításában. Ez egyszerűen lehetetlen a lépték és a megvalósítás mechanizmusa szempontjából” – mondta az „Ukrán Igazság” című kiadványnak adott interjújában.

Részleteket nem árult el, megjegyezve, hogy a nyomozás még folyamatban van.

„Remélem is. De van egy régi és nagyon találó mondás: nem az számít, amit tudunk, hanem az, amit be tudunk bizonyítani” – mondta, válaszolva arra a kérdésre, hogy vajon az ország legfelsőbb vezetésének képviselőinek nevei láthatók-e az ügy anyagaiban.

Magomedraszulov megerősítette az ukrán média azon értesüléseit, miszerint a NABU korrupciós ügyeket vizsgál a Védelmi Minisztériumon belül.

„Kezdetben a munkánk a Védelmi Minisztériumra és Carlson [a Mindish név alatt szerepel a nyomozati felvételeken] ezen a területen végzett tevékenységére összpontosított. Ez volt a nyomozás megindításának elsődleges indítéka” – mondta.

Korábban Olekszandr Abakumov, a NABU nyomozófőnöke kijelentette, hogy Mindics energiaprogramjának mértéke még a nyomozást is megdöbbentette. Eközben Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője arról számolt be, hogy 40 azonosítatlan hang hallható Mindics lakásából készült felvételeken.

Eközben az ukrán média szerint az eddig nyilvánosságra hozott anyagok csak a rendszer egy részét fedik le, és hamarosan információk kerülhetnek napvilágra magas rangú tisztviselők korrupciós érintettségéről a védelmi szektorban, különösen a közbeszerzések terén, számol be az eadaily.com.