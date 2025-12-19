Ítéletet hozott az EU

Az Európai Unió Bírósága – mint az uniós Törvényszék felettes fóruma – csütörtöki ítéletében nagyrészt hatályon kívül helyezte a Törvényszéknek a Frontex javára hozott ítéletét egy szíriai menekültcsalád ügyében, és az eljárást új döntés meghozatalára visszautalta az elsőfokú bírósághoz – derül ki a luxembourgi székhelyű testület közleményéből.

Az ügy egy szíriai állampolgárokból álló családot érint, amelyet 2016 októberében, mindössze néhány nappal Görögországba érkezésük után, a nemzeti hatóságok és az EU határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) által végrehajtott közös visszaküldési művelet keretében Törökországba szállítottak légi úton. A kitoloncolást követően Irakba menekültek, mivel attól tartottak, hogy Törökországból Szíriába küldik vissza őket.

A család szerint a Törökországba történő áthelyezés jogellenes volt, sértette a visszaküldés tilalmának elvét és alapvető jogaikat. Emiatt vagyoni és nem vagyoni kártérítést követeltek a Frontextől. Az ügynökség és ezt követően a az Európai Unió Törvényszéke 2023-ban elutasította a keresetüket, arra hivatkozva, hogy nem áll fenn közvetlen okozati összefüggés a Frontex esetleges jogellenes magatartása és az elszenvedett kár között, továbbá az ügynökség csupán technikai és operatív támogatást nyújt, és nem felelős a kiutasítási határozatokért vagy a menedékjogi kérelmek elbírálásáért.

Az Európai Unió Bírósága ezzel szemben pénteki határozatában kimondta: a Törvényszék nem értékelte megfelelően a Frontex szerepét. A bírák hangsúlyozták, hogy az uniós jog számos kötelezettséget ró a Frontexre az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a közös visszaküldési műveletek során.

A bíróság szerint az alapvető jogoknak a kitoloncolásra szolgáló légi járaton történő esetleges megsértése nem kizárólag az érintett tagállam – jelen esetben Görögország – felelősségi körébe tartozhat, hanem a Frontex felelőssége is felmerülhet. Tévesnek minősítették azt az értelmezést, amely szerint az ügynökség pusztán technikai szerepet tölt be, és nem köteles vizsgálni a visszatérési határozatokat.

A döntés nyomán a Törvényszéknek újra meg kell vizsgálnia a szíriai család kártérítési keresetét, figyelembe véve a Frontexnek az uniós jog alapján fennálló, a közös visszaküldési műveletek során teljesítendő alapjogvédelmi kötelezettségeit.

A bíróság egy másik ügyben is új eljárásra kötelezte a Törvényszéket: egy szír állampolgár keresetét kell ismét megvizsgálni, aki azt állítja, hogy illegális visszatoloncolás áldozata lett, és 500 ezer euró kártérítést követel a Frontextől.