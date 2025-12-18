Külföld
Illúzió Georgia NATO csatlakozása?
A kérdést józanul és pragmatikusan kell kezelni Nikoloz Szamharadze szerint
Szamharadze szerint a NATO-t mint folyamatosan bővülő szövetséget övező korábbi elképzelések mára elvesztették érvényességüket. Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájára hivatkozva rámutatott: a dokumentum hangsúlyozza, hogy fel kell hagyni a NATO folyamatos bővítésével kapcsolatos várakozásokkal, különösen Ukrajna NATO-tagsági törekvéseinek megtorpanása fényében. A politikus szerint Ukrajna helyzete a NATO bővítési politikájában tapasztalható átfogóbb szemléletváltást jelzi.
Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok meghatározó szerepe miatt Georgiának fel kell készülnie arra, hogy hosszabb ideig nem nyílik reális kilátás a NATO-tagság elérésére. „Látjuk, hogy Ukrajna gyakorlatilag nem jutott NATO-tagsághoz, ezért nem szabad abban a hitben élni, hogy Georgia esetében ez másként alakulhat. A kérdést józanul és pragmatikusan kell kezelnünk” – fogalmazott az Imedi televízió beszámolója szerint.
Hasonló véleményt fogalmazott meg Levan Mahasvili, a georgiai parlament európai integrációs bizottságának elnöke is, aki szerint a nemrégiben kiadott amerikai nemzetbiztonsági stratégia lényegében lezárta a NATO keleti bővítésének lehetőségét.