Illúzió Georgia NATO csatlakozása?

Georgiának fel kell hagynia a NATO keleti bővítésével és a gyors csatlakozással kapcsolatos illúziókkal, és a tagság kérdését a jelenlegi geopolitikai realitásokhoz igazodva, reálisan és pragmatikusan kell megközelítenie – jelentette ki Nikoloz Szamharadze, a georgiai parlament külügyi bizottságának elnöke szerdán Tbilisziben.

Szamharadze szerint a NATO-t mint folyamatosan bővülő szövetséget övező korábbi elképzelések mára elvesztették érvényességüket. Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájára hivatkozva rámutatott: a dokumentum hangsúlyozza, hogy fel kell hagyni a NATO folyamatos bővítésével kapcsolatos várakozásokkal, különösen Ukrajna NATO-tagsági törekvéseinek megtorpanása fényében. A politikus szerint Ukrajna helyzete a NATO bővítési politikájában tapasztalható átfogóbb szemléletváltást jelzi.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok meghatározó szerepe miatt Georgiának fel kell készülnie arra, hogy hosszabb ideig nem nyílik reális kilátás a NATO-tagság elérésére. „Látjuk, hogy Ukrajna gyakorlatilag nem jutott NATO-tagsághoz, ezért nem szabad abban a hitben élni, hogy Georgia esetében ez másként alakulhat. A kérdést józanul és pragmatikusan kell kezelnünk” – fogalmazott az Imedi televízió beszámolója szerint.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Levan Mahasvili, a georgiai parlament európai integrációs bizottságának elnöke is, aki szerint a nemrégiben kiadott amerikai nemzetbiztonsági stratégia lényegében lezárta a NATO keleti bővítésének lehetőségét.