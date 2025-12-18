2025. december 18., csütörtök

Előd

EUR 389.99 Ft
USD 332.67 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Illúzió Georgia NATO csatlakozása?

A kérdést józanul és pragmatikusan kell kezelni Nikoloz Szamharadze szerint

MH/MTI
 2025. december 18. csütörtök. 11:39
Megosztás

Georgiának fel kell hagynia a NATO keleti bővítésével és a gyors csatlakozással kapcsolatos illúziókkal, és a tagság kérdését a jelenlegi geopolitikai realitásokhoz igazodva, reálisan és pragmatikusan kell megközelítenie – jelentette ki Nikoloz Szamharadze, a georgiai parlament külügyi bizottságának elnöke szerdán Tbilisziben.

Illúzió Georgia NATO csatlakozása?
Nikoloz Szamharadze
Fotó: AFP/Vano Shlamov

Szamharadze szerint a NATO-t mint folyamatosan bővülő szövetséget övező korábbi elképzelések mára elvesztették érvényességüket. Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájára hivatkozva rámutatott: a dokumentum hangsúlyozza, hogy fel kell hagyni a NATO folyamatos bővítésével kapcsolatos várakozásokkal, különösen Ukrajna NATO-tagsági törekvéseinek megtorpanása fényében. A politikus szerint Ukrajna helyzete a NATO bővítési politikájában tapasztalható átfogóbb szemléletváltást jelzi.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok meghatározó szerepe miatt Georgiának fel kell készülnie arra, hogy hosszabb ideig nem nyílik reális kilátás a NATO-tagság elérésére. „Látjuk, hogy Ukrajna gyakorlatilag nem jutott NATO-tagsághoz, ezért nem szabad abban a hitben élni, hogy Georgia esetében ez másként alakulhat. A kérdést józanul és pragmatikusan kell kezelnünk” – fogalmazott az Imedi televízió beszámolója szerint.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Levan Mahasvili, a georgiai parlament európai integrációs bizottságának elnöke is, aki szerint a nemrégiben kiadott amerikai nemzetbiztonsági stratégia lényegében lezárta a NATO keleti bővítésének lehetőségét.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink