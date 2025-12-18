Elhunyt a híres haditudósító

Távozott Peter Arnett veterán haditudósító, aki a vietnami háborúról készült tudósításaiért Pulitzer-díjat kapott, és az első öbölháborúról készült hadijelentéseivel is széles körben ismertté vált – jelentette az amerikai sajtó.

Arnettet egy kaliforniai hospice-házban érte a halál szerdán 91 éves korában. Az új-zélandi születésű, később amerikai állampolgárságot szerző Arnett az AP amerikai hírügynökség tudósítója volt a vietnami háború idején, 1962-től egészen Saigon elestéig, 1975-ig. A harctéri tudósításait 1966-ban ismerték el a Pulitzer-díjjal. Számos egyéb kitüntetéssel elismert karrierje során 17 háború eseményeiről tudósított Ázsiából, a Közel-Keletről, Európából és Latin-Amerikából. Ismert volt arról is, hogy Afganisztánban interjút készített Oszama bin Ladennel 1997 márciusában, pár évvel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt.

A CNN amerikai hírtelevízió tudósítójaként dolgozott az első öbölháború idején, 1991-ben Bagdadból küldött hadijelentései tették világszerte ismertté a nevét. Miközben amerikai rakéták csapódtak be az iraki fővárosban, Arnett a hotelszobájából tudósított a háború eseményeiről a mobiltelefonján keresztül közvetített képeken. Ő volt akkor az egyetlen nyugati újságíró, aki a helyszínen maradt.

Karrierje végét több ellentmondásos ügy övezte. A CNN 1999-ben elbocsátotta, miután egy jelentésében azt állította, hogy a vietnami háború alatt az amerikai erők idegmérget vetettek be Laoszban. Az amerikai hadsereg határozottan tagadta ezt a vádat, és a CNN kénytelen volt visszavonni a jelentést. A második öbölháborúról 2003-ban készített jelentéseiben bukásnak minősítette az amerikai háborús terveket, és azt állította, hogy az amerikai stratégák rosszul mérték fel az iraki erők elszántságát.

Jelentései erős felháborodást és tiltakozást keltettek az Egyesült Államokban, és az NBC, illetve több más, általa tudósított amerikai kereskedelmi televízió azonnal menesztette őt az állásából. Az újságírói munkától 2007-ben vonult vissza.