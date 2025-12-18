Döntött az EU bírósága

A lengyel alkotmánybíróság több alapvető uniós jogelvet sértett meg 2021-ben, amikor figyelmen kívül hagyta az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát - közölte ítéletében a luxembourgi székhelyű testület csütörtökön. Bóka János azonnal és élesen reagált a határozatra.

A bíróság ítéletében helyt adott az Európai Bizottság korábban Lengyelországgal szemben indított kötelezettségszegési keresetének, és megállapította: sérült az uniós jog elsőbbségének, autonómiájának és egységes alkalmazásának elve. Az ügy hátterében a lengyel alkotmánybíróság 2021-ben hozott két ítélete áll, amelyben a testület megtagadta az Európai Unió Bíróságának döntései kötelező erejének elismerését, arra hivatkozva, hogy azok ellentétesek a lengyel alkotmánnyal.

A lengyel alkotmánybíróság álláspontja szerint az uniós bíróság túllépte hatáskörét, amikor beavatkozott a lengyel igazságszolgáltatás működésébe. A bíróság hangsúlyozta: Lengyelország nem hivatkozhat alkotmányos identitására annak érdekében, hogy kivonja magát az Európai Unióról szóló szerződésben rögzített közös értékek - így a jogállamiság, a hatékony bírói jogvédelem és a bírói függetlenség - tiszteletben tartása alól.

Ezek az értékek az unió alapját képezik, és a csatlakozással jogi kötelezettséggé váltak. Az érintett időszakban Lengyelországot a Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette. A kormány átalakította a lengyel igazságügyi rendszert, amely többek szerint korlátozta a hatalmi ágak szétválasztását.

Az uniós bíróság jogállamisági aggályok miatt ideiglenes intézkedésekkel több, a lengyel igazságszolgáltatás átalakítását célzó reform végrehajtását is felfüggesztette, mivel azok veszélyeztették a bírói függetlenséget és az uniós jog hatékony érvényesülését. A Donald Tusk vezette kormány 2023 végi hatalomra kerülését követően Lengyelország teljes mértékben elismerte a jogsértéseket, az Európai Unió Bíróságának azonban ennek ellenére érdemben vizsgálnia kellett a keresetet. Az ítéletben a bíróság azt is megállapította, hogy a lengyel alkotmánybíróság több bírájának és korábbi elnökének kinevezése körül tapasztalt szabálytalanságok miatt a testület nem tekinthető független és pártatlan bíróságnak.

Az Európai Unió Bírósága átlépett egy határt - így értékelte az európai uniós ügyekért felelős miniszter a lengyel alkotmánybírósággal kapcsolatos csütörtöki uniós bírósági döntést a Facebook-oldalán.

Mint írta, „a mai napon az Európai Unió Bírósága helyt adott az Európai Bizottság Lengyelország ellen indított keresetének, és kimondta, hogy a lengyel alkotmánybíróság nem tekinthető független és pártatlan bíróságnak az uniós jog értelmében”.

„Mindenekelőtt fontos rögzíteni: a lengyel alkotmánybíróság összetételének és működésének minősítése nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, az alkotmányos intézményrendszer kialakítása kizárólag nemzeti hatáskör” - emelte ki a miniszter.

Hozzátette: amikor a bíróság egy nemzeti alkotmánybíróság legitimitását kérdőjelezi meg, „akkor már nem jogértelmezést végez, hanem alkotmányos puccsot hajt végre”, súlyosan túllépve a szerződésekben rögzített hatáskörein. Különösen aggasztónak nevezte, hogy a döntés az uniós jog elsőbbségére hivatkozva próbálja felülírni a tagállamok alkotmányos identitását; ez szerinte súlyos szereptévesztés és a szerződésekben rögzített hatáskörmegosztás felrúgása.

„Pontosan az ilyen döntések miatt indítottuk el az Európai Unió hatásköreinek átfogó átvilágítását. Ha nincs világos határ a tagállami szuverenitás és az uniós hatáskörök között, akkor végső soron nincs valódi európai együttműködés sem - csak birodalomépítés” - közölte Bóka János.