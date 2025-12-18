Bulgáriában tízezrek tüntettek a korrupció ellen

Szófiában és Bulgária más nagyvárosaiban csütörtökön tízezrek tüntettek tisztességes választásokat követelve és egy független igazságszolgáltatásért, amely képes fellépni a burjánzó korrupció ellen.

Öt éven belül ez volt a kilencedik kormány, amely megbukott Bulgáriában

Múlt hét csütörtökön Roszen Zseljazkov kormányfő benyújtotta lemondását a kormánykoalíció politikájával szemben hetek óta zajló utcai megmozdulások nyomán. Zseljazkov előzőleg visszavonta a 2026-os évi vitatott költségvetés tervezetét, így büdzsé nélkül hagyta a 2026. január 1-jével az eurózónához csatlakozó Bulgáriát.

A kormány lemondása után Rumen Radev államfő lehetőséget ad a legnagyobb parlamenti frakciónak a kormányalakításra. Ha az nem jár sikerrel, akkor a második legnagyobb frakcióra kerül a sor. Ha minden kormányalakítási kísérlet kudarcba fullad, akkor ismét előrehozott választást tartanak, 2021 óta már a nyolcadikat.

A Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért-Demokratikus Erők Szövetsége (GERB-SZDSZ) vezetésével létrejött kormánykoalícióban – amely január óta vezette Bulgáriát – a Bolgár Szocialista Párt-Egyesült Baloldal koalíciója és a jobboldali Van Ilyen Nép párt vett részt.

Öt éven belül ez volt a kilencedik kormány, amely megbukott Bulgáriában. A tüntetők haragja mindenek előtt az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szankciós listáin szereplő Deljan Peevszki bolgár oligarchára összpontosul, akinek a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért – Új Kezdet nevű pártszövetsége támogatta a leköszönő kormánykoalíciót.