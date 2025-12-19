Börtönbüntetésre ítéltek egy német sofőrt

Hároméves börtönbüntetésre ítélték azt a jogosítvány nélkül vezető német férfit, aki menet közben a közösségi médiában filmezte magát, és emiatt halálos balesetet okozott egy autóúton – jelentette be a dél-németországi Bruchsal város bírósága csütörtökön.

A 23 éves férfi – akiről kiderült, hogy a baleset idején kokain hatása alatt állt – egy kanyarban vesztette el uralmát az autója felett, és a szembejövő sávba áttérve frontálisan összeütközött egy érkező járművel, miközben mobiltelefonjával a sebességmérőt és saját magát filmezte.

A szembejövő autót vezető 46 éves, háromgyermekes apa életét vesztette, a balesetet okozó férfi utasa pedig súlyosan megsérült a balesetben.

A bíróság halált okozó, illegális autóversenyzés elkövetésében találta bűnösnek a férfit, aki az ítélet indoklásához csatolt szakértői vélemény szerint a megengedett sebesség több mint kétszeresével, óránként legalább 154 kilométeres sebességgel hajtott. Egy járőrkocsi már a baleset bekövetkezése előtt észlelte a gyorshajtást és hogy igazoltassa, üldözőbe vette a szabálytalanul közlekedő autót, de az nem derült ki, hogy a fiatalember egyáltalán észrevette-e a rendőrautó megkülönböztető fényjelzését.

Az ügyben eljáró bíró a súlyosbító tényezők közül kiemelte, hogy a férfit már korábban is elítélték kábítószer-birtoklásért és jogosítvány nélküli vezetésért, de az ítélet mérlegelésekor figyelembe vették az elkövetőnek az utolsó szó jogán elmondott vallomását is, amelyben bocsánatot kért a baleset áldozatának hozzátartozóitól.