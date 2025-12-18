Börtönbüntetésre ítéltek egy francia aneszteziológust

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön első fokon egy francia aneszteziológust, aki kórházi műtétek során megmérgezett harminc beteget, akik közül 12 meghalt.

A 15 hétig, óriási médiafigyelem mellett tartott per végén a svájci határ közelében található Doubs megye esküdtszékének elnöke elrendelte az orvos azonnali bebörtönzését. Az 53 éves Frédéric Péchier, akinek ügyvédei jelezték, hogy fellebbeznek az ítélet ellen, soha nem volt őrizetben a 2017-ben indult nyomozás kezdete óta.

Az ügyészség, amely a vádbeszédben „a történelem egyik legnagyobb bűnözőjének” nevezte az aneszteziológust, kiemelte, hogy „az orvostudományt gyilkossághoz használta”.

Randall Schwerdorffer ügyvéd viszont azt kérte a bíróságtól, hogy „egyszerűen” mentse fel Frédéric Péchier-t, mivel nincs ellene megcáfolhatatlan bizonyíték.

Az orvos szenvtelenül fogadta az ítéletet, lányai viszont sírva távoztak a teremből.

A halálesetek 2008 és 2017 között történtek két besançoni magánklinikán, 4 és 89 év közötti betegek esetében.

A vád szerint az aneszteziológus káliummal, helyi érzéstelenítőkkel, adrenalinnal vagy heparinnal szennyezte az infúziós tasakokat, hogy szívmegállást vagy vérzéseket okozzon a kollégái által kezelt betegeknél. Az ügyészség úgy vélte, hogy az orvos a „hatalomvágyát” akarta kielégíteni, és „pszichológiailag” akart ártani azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akikkel konfliktusban állt.

Amikor a per utolsó napján hétfőn utoljára megkapta a szót, Frédéric Péchier ismételten ártatlannak vallotta magát, ahogy a perben minden alkalommal, amikor szót kapott.

Christine de Curraize főügyész szerint az aneszteziológus célja minden mérgezésnél az volt, hogy „tanúja legyen csapdába esett kollégája bukásának, élvezze tehetetlenségét”, mielőtt beavatkozott volna a betegek újraélesztése érdekében, és így ő legyen a „mindenki által csodált orvos”. Az ügyész szerint azonban Frédéric Péchier-nek az áldozatok újraélesztésében való részvétele „csak egy célt szolgált: bűncselekményeinek elfedését”.

Miután a nyomozás során Frédéric Péchier tagadta az ügyészség feltételezését, a per kezdetén elismerte, hogy valaki valóban megmérgezte a betegeket az egyik magánklinikán, ahol korábban dolgozott. De folyamatosan azt állította, hogy nem ő volt az.

A tárgyalás során váltakoztak a szívszorító áldozati tanúvallomások és a feszült viták a vádlottal, akit hol empátia nélküli sorozatgyilkosként, hol pedig „összetört emberként” írtak le a tanúk és a szakértők.

A kihallgatások során merev és rugalmatlan vádlott december 5-én viszont könnyekben tört ki, amikor 2021-es öngyilkossági kísérletéről beszélt. Ügyvédje, Randall Schwerdorffer szerint ez azért történt, mert az aneszteziológus előzetesen „alábecsülte a per nehézségét”, s meg volt győződve arról, hogy az esküdtszék nagyon gyorsan meggyőződik az ártatlanságáról.