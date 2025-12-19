Bezzeg Romániának annyi, feldühítette Trumpot – az EU azt csinál vele, amit akar

Románia kiszorult az Amerika által preferált európai országok közül. Ezzel egy időben, Bukarestben tudomásul kellett venni, hogy Donald Trump alaposan megorrolt a román politikára. Melyik államfő ne sértődne meg azon, hogy gazembernek, gorillának és csimpánznak nevezik? Romániában a bizonytalan belpolitikai helyzethez a teljes dilettantizmus párosult. A románoknak vállalniuk kell a következményeket, vagyis, hogy most már nincsen nagyhatalmi patrónusa, amely megvédené Brüsszel önkényétől.

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégai szerin Európa civilizációs pusztulással néz szembe, elsősorban a tömeges illegális migráció, és a sajtószabadság hiánya miatt, valamint a politikai ellenzék elfojtása, a rossz demográfiai arányok, a nemzeti identitások és az önbizalom elvesztése következtében.

Mindezért az Egyesült Államok ezért a patrióta erők megerősítésére törekszik Európában.

Washington négy európai országot nevezett meg – Magyarország, Olaszország, Ausztria és Lengyelország –, amelyekkel új európai közösséget igyekszik szervezni. Ha az amerikai logikát követjük, akkor furcsa módon egy állam, amely eddig az Egyesült Államok szoros szövetségesének számított, nem került fel a listára.

Ez az ország pedig Románia.

Keleti szomszédunknak miért lett volna helye az Európa politikai térképét átrajzolni hivatott amerikai listán?

Azért, mert az Egyesült Államok még Donald Trump első elnöksége idején, úgy döntött, hogy megerősíti a NATO déli és északi szárnyát. Még 2019-ben határozat született arról. hogy a Fekete-tenger partján lévő Mihail Kogalniceanu támaszpontot amerikai vezetéssel Európa legnagyobb NATO bázisává bővítik. Ezt a koncepciót Biden adminisztrációja is magáévá tett. A munkák azonban csak 2024-ben kezdődtek el, sürgetett az idő, nem utolsó sorban azért, mert Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. A támaszpont bővítésének befejeztével tízezer katonának és családtagjaiknak ad majd otthont.

Néhány szó erejéig térjünk ki az északkelet-lengyelországi Redzikowóban tavaly felavatott amerikai rakétavédelmi rendszerre is. Ezt az új bázist, ugyancsak egy esetleges orosz támadás elleni védekezés céljából építették meg., mint a NATÓ egyik előretolt bástyáját. Ebben az esetben is azt mondhatjuk, hogy Joe Biden demokrata és Donald Trump republikánus adminisztrációjának konszenzusa alapján.

Visszatérve Romániához, az egykor Amerika által „szerethető kedvencből” mostanra mostohagyerek lett.

Ennek egyik legfőbb oka, hogy Trump, nem minden érdek nélkül, kezdett hátat fordítani Bukarestnek. Az amerikai elnöknek ma már nem Oroszország legyőzése – ez jelen állás szerint lehetetlen is – az elsődleges célja, ha nem az, hogy a konfliktus minél előbb megszűnjön, bármilyen árat is kell fizetnie ezért Kijevnek, vagy szövetségeseinek.

Ennek több oka is van. Minél tovább tart ez a háború, Oroszország és Kína szövetsége annál szorosabb lesz. Ez az a rémálom, amit Henry Kissinger, egykori külügyminiszter és nemzetbiztonsági főtanácsadó, mindenféleképpen el akart kerülni,

Trump koncepciója szerint Moszkvát le kell választani Pekingről, ehhez meg kell szüntetni a háborút, hogy Amerika minden erejével Kínára tudjon koncentrálni.

Ez az elképzelés teljes mértékbe szembe megy Románia illuzórikus saját maga által való felértékelésével, amely sokkal többet várt az „amerikai kapcsolattól”. A republikánus amerikai kormányzat kezdte Romániát helyretenni. Így, Románia lekerült az amerikai vízummentes országok listájáról. Washingtonban nagyon nem tetszett, hogy a tavaly decemberi elnökválasztás első fordulójának eredményét a „független” alkotmánybíróság érvénytelenítette. Az indoklás szerint azért, mert a választásba orosz befolyásolás érvényesült.

Ez azonban nyilvánvalóan csak kifogás volt, mert nagy meglepetésre a voksolást Calin Georgescu, szélsőséges nézeteiről ismert magyar gyűlölő nyerte meg. Az EU vezetőinek nem tetszett az eredmény.

Na, nem a magyargyűlölet miatt, hanem a román sovinizmus ismételt túlburjánzása okán.

Idén, a hagyományos müncheni biztonságpolitikai konferencián JD Vance amerikai alelnök ezért élesen bírálta Romániát.

Az amerikai bizalmatlanságot csak fokozta, hogy idén júniusban egy, a diplomáciában járatlan politikus, a Trumppal nyíltan kritikus, az Európai Parlamentben a Macron féle Renew Europe frakciót erősítő, Mentsétek meg Romániát Szövetség színeiben politizáló Oana Țoiu kapta meg a külügyminiszteri tárcát.

A képviselőház korábbi alelnöke néhány hónappal ezelőtt az X-en közzétett egyik üzenetében bírálta az amerikai elnököt és alelnököt. „Kelet-európaiként biztosan állíthatom, hogy Zelenszkij nem fog meghátrálni Trump és Vance durva és tiszteletlen taktikáival szemben – írta Țoiu

Lassan úgy tűnt, hogy a románok szándékosan provokálják Trumpot.

Idén nyáron Ene Dogioiu kormányszóvivő korábbi Facebook bejegyzésében Donald Trump elnököt és JD Vance alelnököt „két csimpánznak, és két gazfickónak” nevezte.

Ha ez még mind nem lenne elég, ősszel Oana Gheorghiut bízták meg a reformok felügyeletével, és miniszterelnök-helyettesi ranggal ruházták fel. Ő volt az a személy. aki a Facebookon ezt írta: Hihetetlen, min megy keresztül Volodimir Zelenszkij, hihetetlen, ahogyan két gazember – Trump és Vance –, akik a Fehér Házba jutottak, bánnak egy emberrel.

Miután a román politikusok agyba-főbe sértegették az amerikai elnököt és az alelnököt, a román politika mögött már egyik nagyhatalom sincsen. Bukarestnek mára már nem maradt más választása, mint maradéktalanul kiszolgálni az EU politikáját.