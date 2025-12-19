Az USA kompromisszumot keres a Donbász feladásáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok kompromisszumos megoldást keres az ukrán fegyveres erők Donbászból való kivonásával kapcsolatban, ahogyan azt a béketerv előirányozza. Az államfő megerősítette, hogy Kijev álláspontja szerint nem állnak készen a csapatkivonásra.

Zelenszkij újságírói kérdésre válaszolva kifejtette: Oroszország célja a Donbász teljes elfoglalása, és Moszkva követeli az ukrán erők távozását a régióból. Mivel Kijev ezt elutasítja, Washington most a két fél közötti kompromisszumot kutatja. Az elnök hozzátette: jelenleg nem lát arra utaló jeleket, hogy az oroszok elállnának a békemegállapodástól.

Az elnök beszámolt egy amerikai javaslatról is, amely szerint a zaporizzsjai atomerőművet (ZNPP) három oldal – az USA, Oroszország és Ukrajna – közösen irányítaná. Zelenszkij ezt a felvetést „igazságtalannak” nevezte. Bár a részleteket nem fejtette ki, több gyakorlati problémát is felvetett: tisztázatlan, ki finanszírozná a létesítmény helyreállítását, és hol laknának az ott dolgozó ukrán szakemberek.

Az államfő közölte, hogy az ukrán delegáció már úton van az Egyesült Államokba az újabb egyeztetésekre. Megjegyezte, hogy a csapatok találkozóján ezúttal európai képviselők is részt vehetnek – írta meg a karpathir.com.