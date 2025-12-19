Ahogy a Telegraph megjegyezte, az Oresnyik állítólag már szolgálatban áll Fehéroroszországban – jelentette ki Alekszandr Lukasenka.

Az ukrán hadsereg szerint ez a rakéta képes elérni a 12 300 km/h feletti sebességet, és hat robbanófejjel és alegységekkel van felszerelve.

Milyen gyorsan éri el az Oresnyik Ukrajna és az Európai Unió városait?

Megjegyzendő, hogy a fehérorosz tisztviselők nyilatkozatai alapján a katonai gyakorlatok helyszínét eltávolították a határoktól, azonban a nyílt forrásokban nincsenek adatok a helyszínről. Ezért a rakéta érkezésének hozzávetőleges idejének kiszámításához a Telegraph egy semleges viszonyítási pontot használt Fehéroroszország földrajzi középpontjában – nagyjából Minszk és Bobrujszk között.

Így a megadott távolságok és az Oresnyik bejelentett, több mint 12 300 km/h (körülbelül 3,42 km/s) repülési sebessége alapján végzett számítások szerint a repülési idő Fehéroroszország középső részén található hagyományos pontról a kulcsfontosságú városokba egy-két belül van.

„A rakéta leggyorsabb ideje, hogy elérje Vilniust, körülbelül 1 perc 4 másodperc lesz” – jegyzi meg a kiadvány.

Rivne-t körülbelül 1 perc 40 másodperc, Luckot 1 perc 44 másodperc, Kijevet 1 perc 51 másodperc, Lvivet pedig 2 perc 24 másodperc alatt érheti el.

Ugyanakkor az EU városaiba az átlagos érkezési idő körülbelül két perc: Daugavpilsbe – 1 perc 22 másodperc, Lublinba – 2 perc 11 másodperc, Varsóba – 2 perc 23 másodperc és az észtországi Tartuba – 2 perc 41 másodperc.

„Ezek az adatok hozzávetőlegesek, mivel a számítás egyenes vonalú távolságon és állandó sebességen alapul. A tényleges repülési idő a pályától, a gyorsulási fázistól, valamint a rakétavédelmi képességektől függ” – hangsúlyozza a kiadvány.

Új fegyverek telepítése Fehéroroszországban – ami ismert

Korábban Oleg Ivascsenko, az Ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője megjegyezte, hogy Oroszország Oresnyikot telepít Fehéroroszországba, amely elsősorban az EU-ra és a NATO-ra, és nem Ukrajnára gyakorol nyomást.

Szerinte egy ilyen lépés lehetővé teszi Oroszország számára, hogy kibővítse képességeit, és meglepetésszerű csapást mérjen bármely európai ország fővárosára, valamint jelentősen csökkentse a rakéták megérkezésének idejét a Kapusztin Jar kísérleti telephelyről történő kilövéshez képest.

Lukasenka ugyanakkor azzal fenyegetőzött, hogy letörli Ukrajnát a világtérképről, ha a háború folytatódik. Azt is megjegyezte, hogy az ukrajnai háború folytatása „nehéz véget” hozhat Európa és az egész világ számára – adta hírül az unian.ua.