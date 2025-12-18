Az Iszlám Állam dicséri az ausztráliai merényletet

Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet dicsérte csütörtökön a sydney-i zsidó fesztiválon elkövetett terrortámadást, de nem tulajdonította azt magáénak. Viszont hasonlókra szólított fel Belgiumban.

A támadás Ausztrália legsúlyosabb tömeges lövöldözése közel harminc év óta. A lövöldözésben egy tízéves kislány, egy rabbi, egy holokauszt-túlélő és több civil is meghalt, az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti

Két szélsőséges férfi lőfegyveres támadást követett el vasárnap a sydney-i Bondi Beachen hanuka alkalmából megrendezett zsidó fesztiválon. Tizenöt embert meggyilkoltak és sokakat megsebesítettek. Az egyik támadót a biztonsági erők agyonlőtték, a másikat megsebesítették. Utóbbi ellen tizenöt rendbeli emberölés és negyven rendbeli súlyos testi sértés okozása emberölési szándékkal címen vádat emeltek.

Egy feltehetően a szervezettel kapcsolatban álló internetes hírlevélben az Iszlám Állam dicsérte a terrormerényletet, „a sydney-i büszkeség napjának” nevezte azt, a támadókat pedig „rendkívüli párosnak”, arra utalva, hogy saját támogatói lehettek.

Az ausztrál hatóságok szerint a két férfit a dzsihadista szervezet ihlette tettükben. „Ugyan az Iszlám Államnak eddig nem volt lehetősége (közvetlen) leszámolást végrehajtani zsidók ellen, de harcosai, megbízottai és támogatói világszerte folytatják a zsidók elleni hadjáratukat” – áll a hírlevélben.

„Ma zsidók vére folyik Ausztrália utcáin, mert a hitbuzgók eleget tettek felszólításunknak, miszerint hajtsanak végre támadásokat zsidó vallási fesztiválok és gyülekezések ellen” – áll még a szövegben.

A dzsihadista szervezet a Belgiumban élő bevándorlókat is arra buzdította, hogy hajtsanak végre támadásokat zsidók és keresztények ellen az év végi ünnepeken.