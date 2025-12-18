Az EP már januárban szavazhat az ukrán jóvátételi hitelről

Ha a brüsszeli uniós csúcstalálkozón támogató döntés születik az Ukrajna finanszírozását célzó jóvátételi hitelről, az Európai Parlament sürgős eljárás keretében már januárban szavazni fog arról – közölte Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Brüsszelben csütörtökön.

A csütörtökön kezdődött uniós csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján Metsola közölte: az Európai Parlament a lépés a fontosságát és sürgősségét is értve működik együtt az Európai Unió Tanácsával azon, hogy fel lehessen használni az európai bankokban tárolt orosz pénzeszközöket jóvátételi hitel formájában Ukrajna finanszírozására.

Az Európai Uniónak és tagállamainak sürgősen meg kell találniuk annak a módját, miként növeljék és tegyék fenntarthatóvá Ukrajna finanszírozását és biztosítsák számára a háborúhoz szükséges költségeket – jelentette ki.

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a törékenység vagy a megosztottság jeleit mutassuk. Oroszországnak éreznie kell a nyomást annak érdekében, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és látnia kell, hogy lehetetlen éket verni Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közé” – fogalmazott.

Közölte, az Európai Unió a béke projektje, ezért minden valódi béketeremtési erőfeszítést üdvözöl és támogat. Véleménye szerint az elmúlt hetekben elért előrelépésekkel a háborús felek most jutottak a legközelebb békemegállapodáshoz, majd pedig a béke megkötéséhez.

„Ebben a kritikus pillanatban továbbra is fontos, hogy teljes elkötelezettséggel álljunk Ukrajna mögé, hogy az elért béke valódi és tartós legyen” – fogalmazott Metsola, majd hozzátette: erős biztonsági garanciákra van szükség a béke szavatolására. A „semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül”elve a hiteles békemegállapodás előfeltétele – tette hozzá.