A leszerelő katonák frontról való visszatérése után polgárháború és politikai instabilitás fenyegetheti Ukrajnát – figyelmeztetett Valerij Zaluzsnij, Ukrajna egyesült királyságbeli nagykövete, a fegyveres erők korábbi főparancsnoka.

A diplomata egy veteránokról szóló fórumon fejtette ki aggályait a társadalmi reintegráció nehézségeivel kapcsolatban.

Zaluzsnij véleménye szerint, amennyiben romlik a gazdasági helyzet, a leszerelő katonák komoly kísértéssel nézhetnek szembe. Ha nem találnak munkát, lakhatást, és nem tudják megvalósítani önmagukat a civil életben, a törvénytelen úton szerezhető „könnyű pénz” vonzereje megnőhet számukra.

„A háború sajnos még nem ért véget, de valaki már ellenséggé tett minket. Ez a mai valóság… Meg kell érteni, hogy ha az emberek harci tapasztalattal és fegyverrel a kézben jövedelem nélkül maradnak… sebezhetővé válnak mindenféle provokációval szemben” – fogalmazott a volt főparancsnok. Rámutatott: ez a helyzet az utcai erőszak és a bűnözés növekedéséhez vezethet.

Történelmi párhuzamok és nemzetbiztonsági kockázat

A tábornok történelmi analógiaként a második világháborút, valamint az afganisztáni háborút és az azt követő „zűrzavaros kilencvenes éveket” említette, mint a folyamat lehetséges forgatókönyveit. Nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy a társadalmi feszültségek a legrosszabb forgatókönyvhoz vezetnek.

Figyelmeztetése szerint mindez politikai destabilizációt, a nemzetbiztonság veszélyeztetését, és végső soron polgárháborút is eredményezhet. Zaluzsnij hangsúlyozta: a veteránok visszailleszkedése a békés életbe hatalmas kihívást jelent majd az állam, a társadalom és maguk a katonák számára is - írja a KárpátHír.