Trump veje visszavonja luxusprojektjét

Tiltakozások és nyomozások után Jared Kushner cége visszavonul egy belgrádi belvárosi presztízsprojektből. Aleksandar Vucic elnök dühösen reagál, és támadást indít a projekt kritikusai és a szerb igazságszolgáltatás ellen.

Aleksandar Vucic kijelentette, hogy a belgrádi szállodaépítési terv, amely tiltakozásokat és tüntetéseket váltott ki, nem valósul meg, miután egy, Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushnerhez kapcsolódó befektetési cég kivonult a projektből

Szerbia elnöke, Aleksandar Vucic évek óta azzal a váddal szembesül, hogy mindent ellenőriz a nyugat-balkáni államban. Most új tevékenységi területet fedezett fel magának: személyesen akar feljelentést tenni mindazok ellen, akik „tönkreteszik” Szerbiát.

Az ok egy hír az Egyesült Államokból: Jared Kushner, Donald Trump elnök veje és közeli bizalmasa visszavonja a nagy hűhóval bejelentett beruházását Belgrádban. Kushner luxuslakásokat, egy hotelt és egy kaszinót akart építeni a jugoszláv hadsereg egykori vezérkarának területén – a szerb állam támogatásával, amely 99 évre akarta bérbe adni a telket.

Az épület, amely egykor a jugoszláv hadsereg és védelmi minisztérium székhelye volt, a 1999-es koszovói háborúban a NATO légitámadásai során súlyosan megrongálódott. A vezérkar épülete egy építészeti műemlék, és Szerbiában sokak számára szimbolikus helynek számít Belgrád közigazgatási központjának közepén. Ennek megfelelően a építési terv tiltakozásokat váltott ki. A kritikusok emellett korrupciót is sejtettek.

„Mivel a nagy projekteknek egyesíteniük kell, nem pedig megosztaniuk, és tiszteletben tartva Szerbia polgárait és Belgrád városát, jelenleg visszavonjuk kérelmünket, és nem veszünk tovább részt a projektben” – nyilatkozta hétfőn (2025.12.15.) Kushner Affinity Partners cége szóvivője.

Vucic fenyegeti az igazságszolgáltatást

Ugyanezen a napon a szervezett bűnözés elleni ügyészség vádat emelt Nikola Selakovic kulturális miniszter és három másik tisztviselő ellen. A vád: jogellenesen feloldották a vezérkar műemléki védelmét. Vucic elnök, aki 13 éve kemény kézzel kormányozza Szerbiát, és nagyrészt ellenőrzi a médiát, a rendőrséget és az igazságszolgáltatást, felháborodva reagált.

Az elnök bejelentette, hogy személyesen feljelentést tesz minden olyan személy ellen, aki részt vett a beruházás „megsemmisítésére irányuló hajtóvadászatban” – kifejezetten az ügyészek ellen is. „A város központjában most egy rom lesz, ahol csak idő kérdése, hogy mikor esnek le a téglák és kövek, mert senki sem akarja megérinteni őket” – mondta Vucic.

A kormányhoz közeli média még tovább megy: Kushner most nem Szerbiában, hanem a szomszédos Albániában fog befektetni, egy tengerparti projektbe. A „blokkolókat”, ahogy a főparancsnokság átalakítási tervei ellen tiltakozó demonstrálókat becsmérlően nevezik, felelősségre kell vonni, írja az Informer bulvárlap. Ennek során sokkal több forog kockán, mint a közölt 750 millió eurós beruházási összeg.

A hatóságok megmutatják a gerincüket

Több mint egy éve hatalmas tüntetések rázzák meg az országot. A kiváltó ok a frissen felújított novi sadi pályaudvar előtetőjének összeomlása volt, amelyben 16 ember meghalt. A tüntetések fő mozgatórugói a szerbiai diákok. Időnként az ország összes egyeteme blokád alá került, több százezren tüntettek. A diákok új választásokat követelnek, és saját választási listát állítanak össze, amely a közvélemény-kutatások szerint jó eséllyel szállhat szembe Vucic Szerb Haladó Pártjával (SNS). Vucic a tüntetéseket nyugati irányítású „színes forradalomnak” bélyegzi, de bizonyítékokkal nem szolgál.

Eközben a szervezett bűnözés elleni ügyészség már nem csak a novi sadi pályaudvar felújítását vizsgálja, hanem a belgrádi vezérkar ügyét is. Nenad Lajbensperger, az állami műemlékvédelmi intézet munkatársa kollégáival együtt megtagadta az épület törlését a kulturális javak nyilvántartásából. „A kulturális örökség megsemmisítése minden esetben bűncselekmény és büntetendő. Ha valaki ezt teszi a saját országával, az egyértelmű árulás” – nyilatkozta Lajbensperger a független hetilapnak, a Vreme-nek.

Valójában a feszültség Washingtonnal növekszik: az amerikai szankciók a többségében orosz Gazprom tulajdonában lévő olajipari óriásvállalatot, a NIS-t érintik. Moszkva nem hajlandó eladni részesedését a cégben, Washington pedig nem fogad el kivételeket. A Belgrád közelében fekvő Pancevo városában található finomító – az egyetlen Szerbiában – már leállt - írja a focus.de.