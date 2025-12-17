Külföld
Több mint 162 millió tonna rakományt szállított Ukrajna a fekete-tengeri folyosón keresztül
Ezt Olekszij Kuleba, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes közölte kedd este a Facebook-oldalán
Olekszij Kuleba, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes
Fotó: Andreas SOLARO / AFP
Olekszij Kuleba hangsúlyozta, hogy a kikötőket, energetikai infrastruktúrát és vasúthálózatot ért csapások ellenére Ukrajna fenn tudja tartani tengeri exportját, illetve hozzájárulását a globális élelmezés-biztonsághoz.
Megjegyezte, hogy a kikötők és az energiaellátás, valamint a kikötői munkások biztonságának javítása mindennapos feladatként jelentkezik. Mint mondta, "az ukrán kikötők alkalmazkodnak az energiaellátásban jelentkező korlátozásokhoz és a kombinált támadásokhoz, hogy fenntarthassák a zavartalan exportot".