Külföld
Putyin figyelmeztetett: Ha nincs egyezség, jön az erő
Kemény üzenet érkezett Moszkvából - Ukrajna nyomás alatt
Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Pool/Vyacheslav Prokofyev, AFP/Genya Savilov
„Mi előnyben részesítettük ezt (tárgyalásos megoldást), és a konfliktus kiváltó okait diplomáciai úton szerettük volna kiküszöbölni. Ha azonban az ellenfél, a külföldi támogatói elutasítják a tárgyalásokat, Oroszország katonai úton fogja elérni történelmi területeinek felszabadítását” – mondta.
Putyin a prioritási kérdések között jelölte meg a biztonsági ütközőzóna létrehozását és kiterjesztését. Kilátásba helyezte, hogy orosz hadsereg következetesen meg fogja oldani ezt a feladatot.