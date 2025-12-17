Putyin bejelentést tett a bolygópusztító szuperfegyverről

Vlagyimir Putyin szerint Oroszország olyan fegyverrendszereket fejleszt, amelyekkel jelenleg egyetlen más ország sem rendelkezik. Az orosz elnök a védelmi minisztérium kibővített ülésén beszélt az új fejlesztésekről, amelyek szerinte hosszú időre meghatározzák az ország katonai erejét.

Az orosz fegyverek fejlesztése új szintre lépett – erről beszélt Vlagyimir Putyin Moszkvában, a védelmi minisztérium vezető testületének ülésén. Az orosz elnök szerint az ország olyan új fegyvereket hoz létre, amelyeknek nincs külföldi megfelelőjük, és belátható időn belül nem is lesz - írja az Argumenti i fakti alapján az origo.hu.

Putyin úgy fogalmazott:

Oroszország „új megsemmisítő eszközöket és új fegyvereket” fejleszt, amelyek technológiai szempontból megelőzik a világ többi haderejét. Kiemelte, hogy ezek a fejlesztések nem elméleti tervek, hanem már folyamatban lévő programok, amelyek az orosz hadsereg harcképességét erősítik.

Avangard és Burevesztnyik a középpontban

Az elnök példaként említette az Avangard hiperszonikus rendszert, valamint a Burevesztnyik nevű fegyvert, amelyek Putyin szerint jól mutatják, milyen irányba halad az orosz fegyverek modernizációja. Hangsúlyozta azt is, hogy a szárazföldi erők fejlesztése kiemelt figyelmet kap a jövőben.

Putyin korábban már beszélt arról, hogy Oroszország nukleáris erői továbbra is kulcsszerepet töltenek be az elrettentésben és a globális stabilitás fenntartásában. Az új fegyverek fejlesztése szerinte ezt a célt szolgálja, miközben megerősíti az ország védelmi pozícióit.

A bejelentés időzítése és tartalma egyértelmű üzenetként értelmezhető a nemzetközi közösség felé: Moszkva hosszú távra tervez, és nem kíván lemaradni – sőt, Putyin szavai szerint inkább előnyre törekszik a új fegyverek fejlesztése terén.