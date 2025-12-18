Oroszország először használ 8 nukleáris meghajtású jégtörőt

Oroszország először mozgósítja mind a nyolc nukleáris meghajtású jégtörőt egyszerre. A Kreml az örök jégben küzd a szankciók és a technikai hiányosságok ellen.

A gCaptain portál jelentése szerint Oroszország először vetette be egyszerre mind a nyolc atomjégtörőjét, hogy szabadon tartsa a hajózási utakat az Ob-öbölben és a Jenissej-öbölben Szibériában. A példátlan bevetés célja az olaj, a cseppfolyósított földgáz (LNG) és az ásványi anyagok exportjának biztosítása az olyan sarkvidéki projektekből, mint a Yamal LNG és a Norilsk Nickel.

Míg hat hajó, köztük négy Arktika-osztályú, az Ob-öbölben működik, az Ural és a Vaygach a Jenissej folyón és a szibériai kikötők felé halad.

Különösen jelentős, hogy először mind a négy új Arktika osztályú jégtörő (22220 projekt) egyszerre van szolgálatban, amelyek mély és sekély vizeken egyaránt képesek működni.

Örök jég Oroszországban: szankciók akadályozzák további jégtörők építését

Három további hajó épül ebben az osztályban, de a nyugati szankciók késleltetik a munkálatokat. A hatalmas Leader osztályú Rossiya jégtörő építése, amely jelenleg csak körülbelül 30 százalékban készült el, már többször is elhalasztásra került.

A jelenlegi felállás ellenére a orosz flotta kihívásokkal szembesül, mivel az 1980-as és 90-es években épített régebbi modellek, mint a Taymyr és a Yamal, hamarosan elérik élettartamuk végét. Jelenleg nincs terv a tervezett hét hajón túl az új Arktika-sorozat bővítésére, ami a jövőben veszélyeztetheti a téli üzemeltetést. Ezenkívül a szankciók megnehezítették az öregedő hagyományos jégtörő flotta időben történő megújítását.

A jégtörők hiányán túlmenően nincs elegendő magas jégosztályú tartályhajó, amint azt a Buran LNG-szállító hajó kudarca is világosan megmutatta. A hajó hiába próbált eljutni az Arctic LNG 2 projekthez, végül jégmentes vizekre kellett visszafordulnia. Ez azt mutatja, hogy még a maximális jégtörő jelenlét sem képes teljesen pótolni a jégmegerősített szállítóhajók hiányát az északi-sarkvidéki télen.