Nem minden tűz okoz robbanást

Hazugság az az állítás, hogy elkerülhetetlen az európai országok összecsapása Oroszországgal – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz védelmi minisztérium vezetői testületének szerdai kibővített ülésén Moszkvában.

Putyin szerint a geopolitikai helyzet a világban továbbra is feszült, egyes régiókban pedig „egyszerűen kritikus”. Rámutatott, hogy a NATO-országok aktívan növelik és modernizálják támadó erőiket, új fegyvertípusokat hoznak létre és vetnek be, egyebek között a világűrben is.

„Európában az emberek fejébe félelmeket sulykolnak egy Oroszországgal való elkerülhetetlen összecsapás miatt, mondván, hogy fel kell készülni a nagy háborúra... Már nem egyszer elmondtam, hogy ez hazugság, lázálom, egyszerűen lázálom arról, hogy létezik valami képzeletbeli orosz fenyegetés az európai országokra nézve. De ezt teljesen tudatosan cselekszik” – hangoztatta az államfő.