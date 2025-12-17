2025. december 18., csütörtök

Előd

Külföld

Nem minden tűz okoz robbanást

Hazugság, hogy elkerülhetetlen az összecsapás Oroszországgal

MH/ MTI
 2025. december 17. szerda. 22:26
Hazugság az az állítás, hogy elkerülhetetlen az európai országok összecsapása Oroszországgal – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz védelmi minisztérium vezetői testületének szerdai kibővített ülésén Moszkvában.

Nem minden tűz okoz robbanást
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/Russian Presidential Press Office

Putyin szerint a geopolitikai helyzet a világban továbbra is feszült, egyes régiókban pedig „egyszerűen kritikus”. Rámutatott, hogy a NATO-országok aktívan növelik és modernizálják támadó erőiket, új fegyvertípusokat hoznak létre és vetnek be, egyebek között a világűrben is.

„Európában az emberek fejébe félelmeket sulykolnak egy Oroszországgal való elkerülhetetlen összecsapás miatt, mondván, hogy fel kell készülni a nagy háborúra... Már nem egyszer elmondtam, hogy ez hazugság, lázálom, egyszerűen lázálom arról, hogy létezik valami képzeletbeli orosz fenyegetés az európai országokra nézve. De ezt teljesen tudatosan cselekszik” – hangoztatta az államfő.

