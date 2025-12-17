Megegyezett az USA és Európa az ukrán biztonsági garanciákról

Egyeztetett az Egyesült Államok és több európai ország az Ukrajnának szánt biztonsági garanciák paramétereiről, amelyek a jövőbeli tűzszüneti megállapodás alapját képezhetik.

(Első sor, b-j) Friedrich Merz német kancellár, Volodimir Zelensky ukrán elnök, Steve Witkoff amerikai különmegbízott, Jared Kushner, az amerikai elnök veje, (hátsó sor, b-j) Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Dick Schoof holland miniszterelnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnöka berlini kancellárián tartott béketárgyalás után

Bár a dokumentumokat nem hozták nyilvánosságra, a The New York Times forrásai szerint Washington, Kijev és az európai fővárosok alapvetően egyetértenek a csomag tartalmában. - írja a Strana.

A megállapodás egyik kulcseleme a jogilag kötelező erejű biztonsági garancia, amely logikájában a NATO 5. cikkelyéhez hasonlít, ám nem jelenti Ukrajna formális tagságát a szövetségben. Források szerint az Egyesült Államok kész a szenátus elé vinni a garanciákat ratifikációra, míg az európai országok saját belső eljárásaik szerint hagynák jóvá azokat.

Egy külön titkos dokumentum részletezi a válaszlépések forgatókönyveit egy esetleges újabb orosz támadás esetére. A beszámoló szerint ez nem politikai deklarációkat, hanem konkrét, alkalmazható mechanizmusokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lépjen fel az USA és Európa egy ismételt invázió esetén.

Európai csapatok nyugaton, amerikai hírszerzés

Az amerikai tervek nem számolnak csapatok küldésével Ukrajnába; Washington ehelyett a hírszerzésben és a monitorozásban vállalna vezető szerepet. Az amerikai rendszerek feladata lenne a tűzszünet betartásának ellenőrzése, a támadási előkészületek észlelése és a provokációk rögzítése.

Az európai részvétel ugyanakkor fizikai jelenlétet is magában foglalna: a terv szerint európai erőket állomásoztatnának Ukrajna nyugati régióiban, távol a tűzszüneti vonaltól. A cél az elrettentés, de nem NATO-zászló alatt. Amerikai tisztviselők úgy vélik, Vlagyimir Putyin a nyilvános tiltakozása ellenére végül elfogadhatja az európai erők jelenlétét, ha azok nem a Szövetség égisze alatt működnek.

Erős hadsereg kompromisszumokkal

A megállapodás részeként Ukrajna békeidőben is fenntarthatna egy mintegy 800 ezer fős hadsereget, amelynek fegyverellátását és kiképzését a nyugati partnerek folyamatosan biztosítanák. A szükséges eszközök listáját a dokumentumok konkrétan rögzítik.

A NYT információi szerint ezeket a garanciákat Kijevnek a területi engedményekre való hajlandóságával és a NATO-csatlakozásról való lemondással kötik össze. Amerikai oldalon ugyanakkor elismerik, hogy a területi kérdés továbbra is akadályt jelent a tárgyalásokon.

Összefoglalónk a Strana.today tudósítása nyomán, szerkesztve készült.