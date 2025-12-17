2025. december 17., szerda

Előd

Külföld

Közzétették a sydney-i tömeggyilkosság harmadik magyar származású áldozatának nevét

Edith Brutman a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban

MH/MTI
 2025. december 17. szerda. 13:32
Izraelben nyilvánosságra hozták az ausztráliai antiszemita terrortámadás harmadik magyar származású áldozatának nevét.

Közzétették a sydney-i tömeggyilkosság harmadik magyar származású áldozatának nevét
Gyászolók Eli Schlanger rabbi temetésére érkeztek, az áldozat egyike azoknak akik a Bondi Beach-i terrortámadás során életüket vesztették
Fotó: Saeed KHAN / AFP

Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban. Ausztráliában a Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt.

Izraeli barátja szülővárosából az MTI tudósítójának elmondta, hogy 1965-ben Nagyszőlősről az elsők között hagyta el a Szovjetuniót, családjával Ausztráliába költözött ottani rokonokhoz.

„Szeretett Editünk olyan nő volt, aki minden egyes nap az emberséget választotta. Előítéletekre elvekkel, megosztottságra szolgálattal válaszolt. Családunk mély gyászban van, de azt kérjük, hogy az élete maradjon meg emlékezetünkben, s ne az értelmetlen erőszak, amely elvette tőlünk” – áll családja közleményében.

Már korábban nyilvánosságra hozták a szintén kárpátaljai, 1947-ben Ungváron született Weitzen Tibor nevét, aki 1972-ben vándorolt ki Izraelbe a Szovjetunióból. Ő Leningrádban (Szentpéterváron) végzett vasútmérnök volt, és 1988-ben áttelepedett Ausztráliába.

A harmadik magyar-zsidó halálos áldozat a nyolcvankét éves Pogány Mária volt, aki a Felvidékről, Komáromból vándorolt ki Ausztráliába.

