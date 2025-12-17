Külföld
Ismét ukrán drónok csaphattak le egy orosz olajfinomítóra
Robbanások történtek a dél-oroszországi Krasznodari határterületen fekvő Szlavjanszk-na-Kubanyi város olajfinomítójánál
Szlavjanszk-na-Kubanyi az Azovi- és a Fekete-tenger közelében fekszik, míg a Szaratovi terület legközelebbi pontja mintegy 330 kilométerre található Ukrajna északkeleti határától.
Az ukrán vezetés egyelőre nem kommentálta a mostani eseményeket, és a jelentéseket független forrásból még nem sikerült ellenőrizni. Ukrajna rendszeresen mér csapásokat orosz katonai és energetikai létesítményekre, mivel Kijev álláspontja szerint az orosz energiaszektor közvetlenül finanszírozza a Kreml háborúját, így ezek az objektumok legitim katonai célpontnak számítanak - írja a Kyiv Independent.