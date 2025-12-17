Fico: Egyetlen centet sem hagyunk jóvá az ukrajnai háborúra az orosz vagyonból

A kormányfő leszögezte: az Európai Tanácsban sem támogat majd olyan javaslatot, amely a konfliktus pénzügyi táplálásához vezet.

Fico hangsúlyozta: „Elvből elutasítom bárminek a támogatását, ami holnap ahhoz vezetne, hogy pénzt juttassanak a háborúra”. A miniszterelnök érthetetlennek nevezte, hogy ha a befagyasztott vagyon elvileg egy békemegállapodás része lenne, akkor miért akarják azt fegyvervásárlásra fordítani. Kijelentette, hogy kormánya „egyetlen centet sem” hagy jóvá ilyen célokra - írja a hirado.hu.

Szlovákia továbbra is nyitott a bilaterális segítségnyújtásra, például aknamentesítés formájában, de a konfliktus folytatását nem támogatja. Fico szerint az Európai Uniónak nincs megoldása a helyzet rendezésére, a közös háborús finanszírozási terv pedig elfogadhatatlan Pozsony számára.

Levél Brüsszelbe és Moszkvába

A szlovák kormányfő már a múlt héten levélben tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, hogy országa semmilyen nyomásra nem támogat majd olyan uniós megoldást, amely az ukrán hadikiadások fedezését célozza, és amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie.

A cikk kitér arra is, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemrég levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz. Azt tudakolta, milyen válaszlépésre számíthat az EU, ha hozzányúl az orosz vagyonhoz, és számít-e az egyes tagállamok szavazata. A beszámoló szerint a Kreml válasza világos volt:

„Erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson.”