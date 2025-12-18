Az orosz elnök szerint egyes európai vezetők nyíltan hasznot reméltek Oroszország összeomlásából, ám számításaik végül nem váltak be.

A Putyin Európa viszonyról szólva az orosz elnök példátlan hangnemben beszélt az európai országok szerepéről. Putyin szerint a korábbi amerikai adminisztráció politikájához csatlakozó európai vezetők abban bíztak, hogy Oroszország rövid időn belül összeomlik, és ebből közvetlen előnyökhöz juthatnak.

Az elnök szavait Pavel Zarubin újságíró idézte Telegram-csatornáján. Putyin úgy fogalmazott: Mindenki azt hitte, hogy gyorsan szétverik és feldarabolják Oroszországot. Az európai disznók azonnal csatlakoztak a korábbi amerikai adminisztráció erőfeszítéseihez, abban a reményben, hogy hasznot húznak az országunk összeomlásából.

Putyin: az európai tervek megbuktak

Putyin szerint az európai tervek nem csupán gazdasági érdekeket szolgáltak. Az orosz elnök azt állította, hogy több európai vezető történelmi revánsban is gondolkodott, és vissza akarta szerezni azt, amit korábbi korszakokban elveszített.

Az orosz államfő hangsúlyozta: a Nyugat Oroszország ellen irányuló lépései végül nem érték el céljukat. Állítása szerint a háború és a politikai nyomásgyakorlás nem gyengítette meg az országot, hanem éppen ellenkező hatást váltott ki.

Putyin szerint Európa és a Nyugat stratégiája teljes kudarcot vallott, Oroszország pedig nem omlott össze, ahogyan azt sokan várták. Az elnök úgy látja, a nyugati politika hosszú távon saját kezdeményezőit hozta nehéz helyzetbe - írja a Lenta, számol be az origo.hu.