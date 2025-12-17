Külföld
Blokádot rendelt el az amerikai elnök
Trump rendelete az összes szankció alá vont olajszállító tartályhajó venezuelai be- és kilépésére vonatkozik
"Vagyonunk ellopása és sok más egyéb bűncselekmény, köztük terrorizmus, kábítószer- és embercsempészet miatt a venezuelai rezsimet külföldi terrorista szervezetté fogjuk nyilvánítani" - írta Trump a Truth Social közösségi oldalon. "Ezért ma elrendelem az összes szankció alá vont olajszállító hajó blokádját, amely Venezuelába vagy onnan kifelé tart" - közölte.
Egy, a tartályhajókra vonatkozó amerikai embargó már a múlt hét óta érvényben van, amikor az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjai közelében.
Nicolás Maduro venezuelai elnök még Trump bejelentése előtt, kedden este egy rendezvényen kijelentette: "Az imperialista és fasiszta jobboldal gyarmatosítani akarja Venezuelát, hogy elvegye olaját, földgázát, aranyát más ásványkincsekkel együtt. Esküt tettünk arra, hogy feltétlenül megvédjük hazánkat, és Venezuelában győzni fog a béke".