A németek és a franciák vágnának az ukrán segélyeken, az angolszászok növelnék

Jelentős megosztottságot mutat a nyugati közvélemény az Ukrajnának nyújtott támogatások kérdésében a Politico által készített, december eleji közvélemény-kutatás szerint. Míg az Európai Unió kulcsfontosságú államaiban, Németországban és Franciaországban a lakosság nagy része a segélyek mérséklését szorgalmazza, addig az angolszász országokban a közvélemény inkább a támogatás fenntartása vagy növelése mellett áll ki.

A felmérés adatai alapján Németországban a válaszadók 46 százaléka, Franciaországban pedig 37 százaléka vélekedett úgy, hogy csökkenteni kellene a Kijevnek nyújtott segítséget. A támogatások növelését a németeknek csupán 21, a franciáknak pedig 25 százaléka tartja szükségesnek. A szkeptikusok leggyakrabban a saját országuk gazdaságára gyakorolt negatív hatásokkal érveltek, és úgy vélték, kormányaiknak inkább a belső problémák megoldására kellene összpontosítaniuk. Emellett gyakori ellenérv volt az is, hogy a segítség folytatása „provokálhatja Oroszországot”.

Németországban a megkérdezettek többsége emellett úgy véli, hogy az országnak korlátoznia kellene az Ukrajnából érkező menekültek befogadását is. A támogatások ellenzése mindkét európai országban különösen a jobboldali pártok – a német Alternatíva Németországért (AfD) és a francia Nemzeti Tömörülés (RN) – szimpatizánsai körében volt erős, míg a centrista szavazók kevésbé mutatkoztak elutasítónak.

Az angolszászok kitartanak

Ezzel szemben az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában eltérő képet mutatnak az eredmények. Nagy-Britanniában a támogatás növelését pártolók aránya 31 százalék, míg a csökkentést csak 24 százalék szeretné. Az Egyesült Államokban a válaszadók 36 százaléka van a növelés mellett (24 százalék ellene), Kanadában pedig 35 százalék támogatja a segélyek fokozását, szemben a 22 százaléknyi ellenzővel.

A támogatást pártolók legfőbb érve az volt, hogy nem szabad megengedni területek erőszakos úton történő elfoglalását. Az online felmérést december 5. és 9. között végezték, összesen 10 510 felnőtt bevonásával az öt vizsgált országban - Strana.