150 000 orosz katona halt meg Pokrovszkban? Mi áll valójában e szám mögött?

Körülbelül másfél éve próbálják Putyin csapatai elfoglalni Pokrovszk városát Kelet-Ukrajnában. Ez a csata már most a háború legvéresebb csatájának számít.

A kelet-ukrajnai Pokrovszk városáért folyó, több mint egy éve tartó harcok a háború legvéresebb csatájává válnak. A jelentések szerint már több orosz katona halt meg, mint az 1980-as évek afganisztáni háborújában. Akkor 16 000–26 000 katona vesztette életét a harcokban. Már most is magasabbnak tűnik ez a szám Pokrovszk esetén.

A magas áldozati szám és az erről szóló jelentések valószínűleg az ukrán propaganda részét képezik: szerintük a várost továbbra is a hazai csapatok védik, az oroszok kudarcot vallanak és ezrével halnak meg. Ezzel szemben Oroszország azt állítja, hogy már régóta ellenőrzése alatt tartja a várost, és saját közigazgatását hozta létre. Több szakértő szerint egyik verzió sem igaz, az igazság valahol a kettő között van.

150 000 orosz katona veszteség: így áll össze a szám

A katonai szakértő Wolfgang Richter szintén magas orosz veszteségekről beszél a 60 000 lakosú Pokrovszk városában. A veszteségek között a meghalt katonák mellett a sebesültek is szerepelnek, magyarázza.

Richter a FOCUS online-nak elmondta: „Valószínűleg a 150 000 az összes veszteség száma. Ez általában 25-30 százalékban halottakból, azaz meghalt katonákból áll. A többi különböző súlyosságú sebesült.”

Richter szerint körülbelül 10-15 százalékuk súlyosan sebesültnek minősül, akik visszafordíthatatlan testi károsodásuk miatt már nem integrálhatók vissza. Ezzel szemben körülbelül 20-25 százalékuk könnyű sebesült, akik rövid időn belül újra bevonhatók a frontvonalba. A közepesen súlyosan sebesültek a sérülés mértékétől függően hosszabb rehabilitációs időre szorulnak. „Ehhez még hozzáadódnak a harcok alakulásától függően mindkét oldalon a foglyok és a dezertőrök” – magyarázza tovább a szakértő.

Az ukránok nem adják fel Pokrovszkot: így áll a helyzet

Richter számításai szerint eddig valamivel kevesebb mint 40 000 orosz katona halt meg, és nem 150 000. Ez még mindig magas szám, és a Pokrovszkért folyó harcok továbbra is folytatódnak. A vég még nem látszik. A hétvégén is súlyos harcok folytak a városban, ahogyan az Institute for the Study of War (ISW) írja.

Az ukrán katonai szakértő, Alexander Kovalenko a FOCUS online-nak nyilatkozva a kemény harcok színterévé vált város nehéz helyzetéről beszélt. Az orosz csapatok Pokrovszk nagy részét elfoglalták, de az északi részt az ukrán csapatok még meg tudják védeni.

Kovalenko szerint jelenleg a város központjában zajlanak heves összecsapások. „Az ukrán védelmi erők többször is zászlókat tűztek ki a Pokrovszk központjában található közigazgatási épületekre. Tehát nem lehet teljes orosz ellenőrzésről beszélni.”

Alekszandr Kovalenko magyarázatot ad a magas veszteségekre az orosz oldalon. Az oroszok úgynevezett beszivárgási akciókat hajtanak végre a városban. Ez azt jelenti, hogy a katonák észrevétlenül, nagyon kis egységekben hatolnak be Pokrovszk belvárosába. Ezek a katonák civil ruhát viselnek és rosszabb felszereléssel rendelkeznek. Így ugyan a helyiek kevésbé vagy egyáltalán nem veszik észre őket, de egy ukrán támadás esetén is nehezebben tudnak védekezni.

Wolfgang Richter a FOCUS online-nak számításai szerint Putyin a kétségtelenül nagy veszteségek ellenére (2022 óta összesen több mint 200 000 halott, több mint 600 000 sebesült az egész háborúban) sikerült az ukrán fronton a katonák számát a 2022 tavaszán mért körülbelül 200 000-ről 2024 tavaszára 600 000-re, jelenleg pedig 2025 decemberére több mint 700 000-re növelni. Wolfgang Richter szerint a számok pontos becsléseken alapulnak.