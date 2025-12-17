„Vlagyimir Putyinnal az év eredményeiről”

„Természetesen ott lesznek mind a baráti országokból, mind azok, akik itt folytatják munkájukat a barátságtalan országokból. Nos, nem mondanám, hogy sokan dolgoznak itt, de vannak olyanok, akik következetesen folytatják itt tevékenységüket, és ők is itt lesznek, részt vesznek a műsorban, és lehetőségük lesz kérdéseket feltenni, ugyanúgy, mint mindenki másnak” – idézte a TASZSZ hírügynökség Dmitrij Peszkovot, a Kreml sajtófőnökét.

A nagy sajtótájékoztató és a közvetlen kapcsolat Vlagyimir Putyinnal már negyedszer kerül megrendezésre kombinált formában. Először 2020-ban próbálták ki ezt a változatot, amikor a pandémia megakadályozta az események külön-külön történő megrendezését. 2023-ban visszatértek ehhez a formátumhoz, amely az „Év eredményei Vlagyimir Putyinnal” nevet kapta.

2001 óta (a kombinált rendezvényeket nem számítva) 18 alkalommal került sor közvetlen kapcsolatra, 16 alkalommal pedig a nagy sajtótájékoztatóra. Putyin nemcsak elnöki tisztségében, hanem kormányfőként is tartott közvetlen kapcsolatot az oroszokkal.