A Fekete-tengeri Flotta sajtószolgálatának vezetője, Alekszej Rulev kapitány arról számolt be, hogy az ukrán hírszerző szolgálatoktól származó információk az egyik orosz tengeralattjáró állítólagos megsemmisítéséről nem felelnek meg a valóságnak.

„Nem igazak az ukrán különleges szolgálatok által terjesztett információk az egyik orosz tengeralattjáró állítólagos „megsemmisítéséről” a Fekete-tengeri Flotta Novorosszijszk haditengerészeti bázisának öblében” - nyilatkozta Alekszej Rulev.

Egy képviselő megjegyezte, hogy Ukrajna pilóta nélküli víz alatti járművel végrehajtott szabotázskísérlete kudarcot vallott. A szabotázs során a Novorosszijszk bázis öblében állomásozó fekete-tengeri flotta hajók és tengeralattjárók egyike sem sérült meg. A legénység tagjai sem sérültek meg. A műveletek a megszokott módon folytatódnak.

Ukrajna bejelentette, hogy „egyedi” műveletet hajtott végre.

December 15-én az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) jelentette a Novorosszijszkban található orosz 636.3 osztályú Varsavjanka tengeralattjáró állítólagos megsemmisítését víz alatti drónok által, és közzétett egy videót is.

Az ügynökség szerint a történelem során először fordult elő, hogy a Sub Sea Baby víz alatti drónok felrobbantottak egy orosz tengeralattjárót, ami kritikus károkat okozott a hajóban, és gyakorlatilag harcképtelenné tette.

A hadműveletet 13-án közösen hajtotta végre az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Katonai Elhárító Főigazgatósága és az ukrán haditengerészet. Az ügynökség szerint négy Kalibr cirkálórakéta-indító volt a fedélzeten.

Egy héttel korábban a Sea Baby megtámadott egy, a Comore-szigetek zászlaja alatt hajózó, Novorosszijszkba tartó tartályhajót.

Ezt megelőzően, november 28-án támadásokról érkeztek jelentések a gambiai zászló alatt hajózó Kairos és Virat olajszállító tartályhajók ellen, amelyek Oroszországba tartottak. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat és az ukrán haditengerészet is vállalta a felelősséget a támadásokért.

Az incidenst követően a török ​​Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium sztrájkról számolt be a szentpétervári nagy kikötőben lajstromozott Midvolga 2 tartályhajón. A hajó növényi olajat szállított és Grúzia felé tartott, adta hírül a Lenta.