Rekordadomány Csehországban: 100 millió koronát utalt egy titokzatos jótevő Ukrajnának

A szervezet az X közösségi oldalon számolt be a „rendkívüli adományról”. A közlemény szerint a gigantikus összeget máris felosztották: összesen 26 különböző tételt szereznek be belőle az ukrán hadsereg számára.

„Főként különböző típusú drónokat, plasztikbombát, a fronton harcoló egységeknek szánt felszerelést, valamint sörétes puskákat vásárolunk. Azt akarjuk, hogy ezt a pénzt nagyon gyorsan elköltsük, hogy az eszközök minél hamarabb »dolgozni« kezdjenek” – áll a kezdeményezés közleményében.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a titokzatos támogató megtalálása a közösség érdeme is: „Igen, ott nyolc nulla van. Ez százmillió korona. És tudják mit? Ez az önök érdeme is. Az önök támogatása és energiája nélkül nehéz lett volna megtalálni azt az ismeretlen donort, aki ekkora összeget küldött nekünk.”

A „Darek pro Putina” nem először mozgósít nagy összegeket. Tavasszal Csehország volt az első ország, ahol közadakozásból vásároltak katonai helikoptert Ukrajnának. Októberben a szervezet mindössze két nap alatt összegyűjtötte a pénzt a „Flamingo” nevű ukrán rakétákra is - írja a LB.ua tudósítása nyomán a KárpátHír.