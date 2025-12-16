2025. december 16., kedd

Előd

EUR 384.97 Ft
USD 327.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Rekordadomány Csehországban: 100 millió koronát utalt egy titokzatos jótevő Ukrajnának

Drónok és robbanóanyag a bevásárlólistán

MH
 2025. december 16. kedd. 18:13
Megosztás

Rekordösszegű, 100 millió cseh koronás (mintegy 4,84 millió dollár) adománnyal támogatta a „Darek pro Putina” (Ajándék Putyinnak) elnevezésű cseh civil kezdeményezést, amelyből sürgősen katonai felszerelést vásárolnak Ukrajnának.

Rekordadomány Csehországban: 100 millió koronát utalt egy titokzatos jótevő Ukrajnának
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Pavlo Palamarchuk

A szervezet az X közösségi oldalon számolt be a „rendkívüli adományról”. A közlemény szerint a gigantikus összeget máris felosztották: összesen 26 különböző tételt szereznek be belőle az ukrán hadsereg számára.

„Főként különböző típusú drónokat, plasztikbombát, a fronton harcoló egységeknek szánt felszerelést, valamint sörétes puskákat vásárolunk. Azt akarjuk, hogy ezt a pénzt nagyon gyorsan elköltsük, hogy az eszközök minél hamarabb »dolgozni« kezdjenek” – áll a kezdeményezés közleményében.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a titokzatos támogató megtalálása a közösség érdeme is: „Igen, ott nyolc nulla van. Ez százmillió korona. És tudják mit? Ez az önök érdeme is. Az önök támogatása és energiája nélkül nehéz lett volna megtalálni azt az ismeretlen donort, aki ekkora összeget küldött nekünk.”

A „Darek pro Putina” nem először mozgósít nagy összegeket. Tavasszal Csehország volt az első ország, ahol közadakozásból vásároltak katonai helikoptert Ukrajnának. Októberben a szervezet mindössze két nap alatt összegyűjtötte a pénzt a „Flamingo” nevű ukrán rakétákra is - írja a LB.ua tudósítása nyomán a KárpátHír.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink