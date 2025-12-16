Orbán Viktor: Magyarország előtt két út áll

A brüsszeli út háborút, bevándorlást és tiszás megszorítócsomagot jelent. A magyar út ezzel szemben békét, biztonságot jelent – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor hamarosan Brüsszelbe indul.

Orbán Viktor: Az igazság az, hogy a háború sokba kerül. Nagyon sokba

„A tempó és a helyzet fokozódik. Ma előbb egyeztetés a választókerületi elnökökkel, aztán indulás Brüsszelbe. Magyarország előtt két út áll.” Erről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:

A brüsszeli háborút, bevándorlást és tiszás megszorítócsomagot jelent. A magyar út ezzel szemben békét, biztonságot jelent, és azt, hogy a magyarok pénze a magyaroknál marad, nem küldjük Ukrajnába.

„Ebből kell választani” – tette hozzá.

„Brüsszel és a háborúpárti politikusok átverték az embereket. Azt mondták, hogy az ukrajnai háború nekik nem kerül semmibe – írta meg a Magyar Nemzet. De az igazság az, hogy a háború sokba kerül. Nagyon sokba” – közölte Orbán Viktor.

Ezért akarják lefoglalni a befagyasztott orosz vagyont, és ezért akarnak közös hitelt felvenni. Ha nem sikerül, a háborúpárti kormányok könnyen megbukhatnak. Ha sikerül, az unokáink is a háború árát fizetik majd. Nekünk ebből ki kell maradnunk

– húzta alá a miniszterelnök. Hozzátette: Súlyosbítja a helyzetet, hogy az orosz vagyon lefoglalása felér egy hadüzenettel.

„Trump a béketeremtésre, Brüsszel a háború folytatására akarja felhasználni ezt a pénzt. Nem kérdés, mi Trump és a béke mellett állunk. Közben a tiszások levágás előtt álló malacokhoz hasonlítják a magyarokat. Ha jön a Tisza, érkezik a kés is a Tisza-adó és a tiszás megszorítócsomag formájában. Ezt nem engedhetjük” – fűzte hozzá a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.