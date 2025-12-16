Nacsa Lőrinc: Magyarország kormánya felelősséget visel a külhoni magyar közösségekért

A valódi értékvállalás felelősségteljes feladat, amelyet csak értékek mentén lehet vállalni, és Magyarország kormánya felelősséget visel a külhoni magyar közösségekért, a művelődésükért, a szülőföldön való megmaradásukért és boldogulásukért - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI) fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen kedden Zentán.

Az államtitkár kiemelte, hogy a magyar nemzet kulturális nemzet, "amelyhez tartozni nemcsak vérségi leszármazással, hanem tudással, cselekedetekkel és szívbéli elköteleződéssel is lehet, a művelődés tehát nem csak egy-egy intézménynek és még kevésbé kizárólag a kultúrpolitikának, hanem minden magyarnak a szívbéli feladata".

Rámutatott, hogy aki gúnyolódik nagy magyar írókon, "aki azt gondolja, hogy a kultúra az egyfajta gyenge politikai giccs, az nyilvánvalóan nem érti a magyar művelődést, és akadályokat gördít a magyar művelődés útjába". Hozzátette: senkit sem kötelező szeretni, a teljesítményt tisztelni kell. Nacsa Lőrinc köszönetet mondott mindazoknak, akik a VMMI munkáját az utóbbi két évtizedben segítették.

"Nemzedékről nemzedékre állunk be abba a szolgálatba, amely a magyarság boldogulását tűzte és tűzi ki a szülőföldjén. Ennek a szolgálatnak mindenki a résztvevője" - húzta alá. Magyarország kormánya mindenkor azért dolgozik, hogy a magyar nemzet virágzása megvalósulhasson mindenhol, ahol magyar közösségek vannak. "A magyar kormány nemzetpolitikájának a kulcsa, hogy ismét előnyt jelentsen magyarnak lenni a Kárpát-medencében és szerte a világban" - szögezte le.

Emlékeztetett arra, hogy ez nem mindig volt így, és 2002-től 2010-ig a külhoni magyarság a baloldali kormányok mostohagyereke volt, de amióta Orbán Viktor lett Magyarország miniszterelnöke, az lett a cél, "hogy a baloldal nemzetpolitikai romhalmaza helyébe felépítsünk egy sikeres és egy győztes nemzetpolitikát".

"Az első magyarok a Kárpát-medencében, akik békés és biztonságos jövőt akartak családjaiknak, ma bennünk és velünk, Önökkel együtt győznek. Ennek a győzelemnek az egyik titka az, ha a szomszédos országokkal is jó, kifejezetten baráti viszonyt sikerül kialakítani, mint amilyet ma Magyarország Szerbiával ápol. Hálásak vagyunk a szerbekkel az évek folyamán megszilárdult jó kapcsolatokért és a stratégiai partnerségért" - emelte ki Nacsa Lőrinc. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke beszédében rámutatott, hogy a VMMI a kultúra és a tudomány terén a vajdasági magyarság egyik csúcsintézménye.

Hozzátette, az ünnepségen jelen lévők mindegyikére szükség volt ahhoz, hogy a "vajdasági magyar közösségnek legyen jelene és legyen jövője is, hiszen mi mindannyian kellünk ahhoz, hogy ilyen eredményeket fel lehessen sorolni". A VMSZ elnöke is kitért a virágzó magyar-szerb kapcsolatokra, és a történelmi megbékélésre.

Rámutatott, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet már azt megelőzően is foglalkozott a magyarellenes vérengzések feltárásával, hogy megalakult volna az azokat kutató magyar-szerb történelmi vegyesbizottság, vagy létrejött volna a történelmi megbékélés. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet tevékenysége kiterjed Vajdaság egész területére, a magyarság kulturális örökségének és élő kultúrájának megőrzésére - hangzott el az ünnepségen.

A VMMI-t ebből a célból alapította a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 2005-ben. Az intézet feladata a kulturális örökség védelme is, jelentős digitalizálóműhely működik, ahol a vajdasági magyar közösség szellemi, tárgyi és kulturális örökségét archiválják az utókor számára. Az intézmény tevékenységei közé tartozik a szakmai képzések, a népművészeti, a színházi, az irodalmi, a képzőművészeti és a kiemelt jelentőségű közművelődési rendezvények szervezése, és jelentős kiadói tevékenység is folyik az intézetben.