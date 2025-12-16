Külföld
Megsemmisült egy ukrán harccsoport
A harkívi régióban veszett oda a 3. dandár egyik alegysége
Pervomajszkoje térségében orosz csapatok megsemmisítettek egy Grad MLRS rakétát - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Arman Soldin
További helyi jelentések szerint Pervomajszkoje térségében orosz csapatok megsemmisítettek egy Grad MLRS rakétát is, ez Belgorodra tüzelt.
A Védelmi Minisztérium szerint az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők több mint 490 fegyverest, 25 járművet, négy ellátmányraktárt, három elektronikus hadviselési állomást, három lőszerraktárt és két tüzérségi eszközt vesztettek a front ezen szakaszában.