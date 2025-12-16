„A Melove-Khatney fronton az ellenség két kísérletet tett a 3. Különálló Nehéz Gépesített Dandár harccsoportjainak előrenyomulására. Egy átfogó tűzpárbaj eredményeként a kísérleteket meghiúsították, és az egyik csoportot teljesen megsemmisítették” – mondta a Ria Novosztyi egyik forrása.

Pervomajszkoje térségében orosz csapatok megsemmisítettek egy Grad MLRS rakétát - Képünk illusztráció

További helyi jelentések szerint Pervomajszkoje térségében orosz csapatok megsemmisítettek egy Grad MLRS rakétát is, ez Belgorodra tüzelt.

A Védelmi Minisztérium szerint az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők több mint 490 fegyverest, 25 járművet, négy ellátmányraktárt, három elektronikus hadviselési állomást, három lőszerraktárt és két tüzérségi eszközt vesztettek a front ezen szakaszában.