Magyarország nem vállal Ukrajna érdekében terheket

Magyarország nem fog vállalni Ukrajna irányába olyan pénzügyi kötelezettséget vagy jogi felelősséget, amely terhet jelentene a magyar emberek és a magyar költségvetés számára – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Brüsszelben.

A miniszter az Ukrajna finanszírozásáról folyó egyeztetésekkel kapcsolatban elmondta: továbbra is zajlanak a tárgyalások, azonban egyelőre nem történt áttörés az ügyben. Megítélése szerint a kérdésben végső soron az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács e heti ülésén a tagállami vezetőknek kell majd állást foglalniuk. A mai tanácskozás ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az álláspontok ismét ütközzenek – tette hozzá.

Bóka János hangsúlyozta: Magyarország álláspontja szerint Ukrajna pénzügyi támogatásáról csak olyan döntések születhetnek, amelyek nem akadályozzák a Donald Trump amerikai elnök vezette békefolyamatot. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani üléssel párhuzamosan Berlinben és más helyszíneken is tárgyalások zajlanak, ezért különösen fontos, hogy az európai döntések a békefolyamatot erősítsék, és ne gyengítsék.

Kiemelte: Magyarország számos alkalommal egyértelművé tette, hogy csak olyan megoldásokat tud támogatni, amelyek megfelelnek a nemzetközi jog és az uniós jog előírásainak. A miniszter hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja azokat az „innovatív jogi megoldásokat”, amelyek a szerződések betűjét és szellemét megkerülve tennék lehetővé döntések meghozatalát. Az Európai Unió intézményi működésének a szerződéseken és a jogszabályokon kell alapulnia – fogalmazott.

A zárolt orosz vagyon mint Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitel felhasználásával kapcsolatban Bóka János elmondta: jelenleg erről az egyetlen javaslatról folyik tárgyalás. Megítélése szerint azonban számos jogi és pénzügyi akadály áll fenn, amelyet eddig nem sikerült felszámolni, ezért Magyarország ezt a megoldást nem támogatja.

A miniszter kitért arra is, hogy a keddi tanácskozás napirendjén szerepel az uniós bővítési politika. Elmondta: Magyarország nem tudja támogatni az elnökség által előterjesztett következtetéstervezetet, mivel a „bővítéspolitika kiegyensúlyozatlanná vált.” „Indokolatlanul negatív képet fest a georgiai és a nyugat-balkáni folyamatokról, Ukrajna esetében pedig valótlan helyzetértékelésen és irreális politikai célkitűzéseken alapul” – mondta. Hozzátette: a szöveg magában hordozza annak veszélyét is, hogy a bővítéssel kapcsolatos technikai döntések az eddigi gyakorlat és az uniós szabályok megkerülésével születnek meg. „Ezt Magyarország elutasítja és megvétózza” – szögezte le.

A tanácskozáson szó lesz az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről is. Bóka János közölte: a magyar álláspont egyértelmű: mindaddig nem lehet új többéves pénzügyi keretről megállapodni, amíg Magyarország nem kapta meg a neki járó forrásokat az előző ciklusból. Hangsúlyozta: érdemi tárgyalás csak valódi forrásokról lehetséges, amelyeket nem lehet politikai vagy ideológiai megfontolások alapján elvonni.