Korlátozzák a szabadságjogokat az orosz ellenőrzésű területeken

"Arra következtetünk, hogy az Oroszország által elfoglalt területeken fokozódott a vélemény- és a vallásszabadság, valamint a szabad mozgáshoz való jog korlátozása" - jelentette ki Volker Türk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt.

Hozzátette, hogy az internethez és az üzenetküldő portálokhoz való hozzáférést még "ennél is jobban korlátozzák".

Volker Türk kijelentette, hogy "a nemzetközi humanitárius jogot sértő vagyonelkobzások növekvő aggodalmakat ébresztenek".

"2025 novemberéig több mint 38 ezer lakást minősítettek feltehetően elhagyottnak a megszállt megyékben", de "az ukránok közölték, hogy eljárásjogi okok miatt nem tudják ellenőrizni az ingatlanjaik státusát, és megőrizni azok tulajdonjogát" - mondta a főbiztos.

"Miközben folynak a béketárgyalások, a megfigyeléseink és az értesüléseink azt mutatják, hogy a háború fokozódik, többen halnak meg, nagyobbak a károk és a pusztítások" - hangoztatta Türk.

Szorgalmazta, hogy a tűzszüneti tárgyalások keretében hozzanak "a károkat mérséklő és a bizalmat hosszú távon erősítő intézkedéseket".

Ezek között említette, hogy mellőzzék a hosszú hatótávolságú fegyverek, illetve a rövid hatótávolságú drónok használatát a sűrűn lakott területeken, valamint a létfontossági energetikai infrastruktúrák elleni támadásokat. Felszólított továbbá valamennyi hadifogoly kicserélésére és minden fogva tartott ukrán polgári személy hazatelepítésére.

"Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága kilencvenhat hadifogoly és nem harcoló személy bíráskodás nélküli kivégzését dokumentálta" a háború kezdete óta - közölte a főbiztos.

"November közepe óta (...) hitelesnek ítéltünk meg tizennégy ukrán hadifogoly elfogása utáni kivégzéséről szóló információkat, tíz másik ügyben nyomozást folytatunk" - mondta Volker Türk.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szeptemberben közzétett jelentése szerint az ukrán hadsereg 13 500 ukrán katonája esett fogságba, közülük hozzávetőlegesen 169-en haltak meg a fogságban, megközelítőleg 6800-at szabadon engedtek és hazatelepítettek, mintegy 6300-an maradtak fogságban.

Az ENSZ-főbiztos az ukrán hatóságokat is felszólította arra, hogy védjék meg az orosz hadifoglyokat a kínzástól és a kegyetlen bánásmódtól. Hozzátette: november közepétől 127, Ukrajnában őrzött orosz, illetve tíz más országból származó hadifogollyal is beszéltek, és a megkérdezettek fele arról számolt be, hogy kínzásokat és rossz bánásmódot szenvedett el, miközben a hivatalos őrizeti helyre szállították őket.

Az emberi jogi főbiztosságnak négy olyan esetről van megbízható értesülése, amelyben az ukrán hadsereg fegyveresei orosz katonákat végeztek ki, és három további ilyen esetet vizsgál - közölte Volker Türk.