Gál Kinga: az Ukrajna megsegítését célzó EU-javaslatok az uniós szabályok megszegésével járnak

Az Európai Bizottság Ukrajna megsegítését célzó javaslatai az Európai Unió szabályainak és szerződéseinek megszegésével járnának - jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke Strasbourgban kedden.

Az Európai Parlament most folyó plenáris ülésének, valamint az uniós tagországok közelgő csúcsértekezletének témáit említve a Fidesz politikusa magyar újságíróknak nyilatkozva kijelentette: az Európai Bizottság az Ukrajnát támogató javaslatai megvalósításának érdekében megkerülne olyan rendelkezéséket, amelyek elfogadásához a tagállamok egyhangú hozzájárulására lenne szükség.

Geopolitikai okokra hivatkozva egyszerű többséggel fogadna el olyan intézkedéseket, melyekkel hosszú távon nagyon komoly problémákat okozna az Európai Unió egészének - mondta. "Kiüresítik a jogállamiság fogalmát, megszegik a szabályokat és szembemennek az alapszerződéssel" - fogalmazott Gál Kinga, majd aláhúzta: elfogadhatatlan a Patriótáknak az, hogy az EU elveszi a vétójogot, és olyan megoldásokat javasol, amelyek sem jogilag, sem a nemzetközi jog szerint, sem politikailag, sem pedig intézményi szempontok szerint nem állják meg a helyüket.

Az Európai Uniónak segítenie kell a béketárgyalások megkezdését, nem pedig akadályokat gördítenie elé - tette hozzá. Az Ukrajna megsegítése érdekében javasolt közös uniós hitelfelvétellel kapcsolatban az EP-képviselő azt mondta, az európai emberek eladósítását a Partióták nem fogadják el.

"A közös uniós hitelfelvétel tönkreteszi még a gyermekeink és az unokáik generációját is" - fogalmazott Gál Kinga, majd úgy folytatta: "ebben mi, magyarok semmilyen módon nem akarunk partnerek lenni". Kijelentette: az orosz energiahordozók kivezetésével sérül a tagországok érdeke és szuverenitása, ráadásul tovább emeli az energia árát. Az energia kérdését tekintve elvárható lenne az Európai Bizottságtól, hogy a tagállamok érdekeit helyezze előtérbe, ne pedig idegen érdekeket szolgáljon - hangsúlyozta.

Kiemelte: nem mindegy, hogy mi lesz a jövőre esedékes magyarországi parlamenti választások eredménye, ugyanis - szavai szerint - Brüsszel olyan vezetést akar Magyarországon, amelyik mindenben teljesíti az akaratukat és beáll az Ukrajnát finanszírozó és fegyverrel támogató, adókat emelő kormányok sorába.

Az uniós migrációs és menekültügyi paktummal kapcsolatban Gál Kinga azt mondta: egyedül a Patrióták állnak ki azon vélemény mellett, hogy a csomag "úgy rossz, ahogy van". Teljesen új alapokon kellene kezdeni a migrációs válság megoldását: a határvédelem megerősítésével és az uniós maradásra jogosulatlan, illegális migránsok hatékony visszaküldésével - hangsúlyozta.

Az európai emberek nem érzik magukat biztonságban, ami az alapjaiban elrontott uniós bevándorláspolitika, az alapjaiban rossz migrációs paktum következménye - húzta alá. Gál Kinga végezetül megemlítette, hogy az EP nem támogatta a Patrióták kezdeményezését, mely azt célozta, hogy a plenáris ülés napirendjére kerüljön az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, a belgiumi Bruggében (Bruges-ben) található Európa Kollégium (College of Europe) azóta lemondott rektorát érintő korrupciós ügy, valamint az, hogy a Brüsszel által finanszírozott "civil szervezetek" állítólag együttműködtek a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezettel.

Hozzátette: Andrej Babis cseh miniszterelnök személyében még egy olyan kormányfő vesz majd részt a csütörtöki EU-csúcson, aki erősíti a Patrióták által vallott elveket, véleményt és álláspontot.