Futótűzként terjed Zelenszkij bánata

Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.

Folyamatosan közelednek az álláspontok az amerikai és az orosz vezetés részéről, mely egyre közelebb hozza a szomszédunkban zajló háború végét. Az Európai Unió ennek ellenére igyekszik lassítani a béketárgyalásokat, és nagyobb helyet is követel magának a tárgyalóasztalnál. Zelenszkij is az Unióhoz fordult, hogy továbbra is maga mögött tudja Von der Leyenék támogatását. Terve bejött, és a Washington Post nyilvánosságra hozta az uniós csúcson bemutatásra kerülő brüsszeli békefeltételeket.

Az amerikai napilap által megszellőztetett követelések között több olyan is van, amelyek biztos elutasításra kerülnek. Ilyen az ukrán uniós tagság, vagy az ukrán hadsereg létszámának meghatározása.

Mráz Ágoston Sámuel is leszögezte, hogy ezeknek az elvárásoknak nincsen realitásuk. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a békefolyamatot próbálják akadályozni, és Zelenszkijnek is minden támogatást megadnak, hogy további időt nyerjen.

Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok és Oroszország a küszöbön van ebben a kérdésben. És ebben Európának nem nagyon osztanak lapot.

– fogalmazott Mráz.

G. Fodor Gábor az unió béketervét inkább egy casus belli-nek értékeli: egy ok arra, hogy Európa tovább folytathassa a háborút. A XXI. Század stratégiai igazgatója is kiemelte: egyértelmű, hogy ezt nem fogják elfogadni. Azt is aláhúzta, hogy a békefeltételek révén egy év múlva egy háború sújtotta ország része lenne az Európai Uniónak – írta meg a Mandiner.

Őrület...őrület. Ezt akarják!

– mondta G. Fodor.