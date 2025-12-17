Az Európai Bizottság egyezményt írt alá az Ukrajnára vonatkozó nemzetközi kártérítési bizottság létrehozásáról

Az egyezményt Kaja Kallas, kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselő, európai bizottsági alelnök, valamint Michael McGrath, a demokráciáért, igazságügyért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztos látta el kézjegyével.

Az aláírásra a strasbourgi székhelyű Európa Tanács és Hollandia által rendezett diplomáciai konferencián került sor, amelyen részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is. A bizottság tájékoztatása szerint az aláírás mérföldkő Európa közös erőfeszítéseiben az elszámoltathatóság és az igazságszolgáltatás biztosítása érdekében, valamint előrelépést jelent afelé, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújának áldozatai megfelelő kártérítésben részesüljenek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: az egyezmény egyértelmű üzenetet küld arról, hogy Oroszország agressziója nem marad következmények nélkül. Kiemelte: az áldozatoknak joguk van a kártérítéshez, és az Európai Unió továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát.

Az Európa Tanács keretében működő nemzetközi kártérítési bizottság feladata lesz az Ukrajnában Oroszország által okozott károk, veszteségek és sérülések miatti kártérítési igények vizsgálata, értékelése és elbírálása, valamint az egyes ügyekben járó kártérítés összegének megállapítása.

A testület munkája a 2023 májusában létrehozott nyilvántartásra épül, amely az elszámolható kártérítési igények rögzítését végzi. A bizottság közlése szerint a következő lépésként az Európai Unió nemzetközi partnereivel együtt jogi megoldásokat keres egy kártérítési alap létrehozására, amely biztosítaná, hogy Oroszország közvetlenül térítse meg az Ukrajnában okozott károkat.

A folyamat részeként az Európai Unió továbbra is dolgozik egy különleges nemzetközi törvényszék létrehozásán, amely az Ukrajna elleni agresszióért legnagyobb felelősséget viselő orosz politikai és katonai vezetők elszámoltatását szolgálná. Emellett az EU támogatja az ukrán hatóságokat a nemzetközi bűncselekmények kivizsgálásában és üldözésében, valamint további forrásokat biztosít a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájához is.