AZ EBESZ rövid távon nem képes egy lehetséges tűzszünet átfogó felügyeletére Ukrajnában

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) rövid távon nem képes egy lehetséges tűzszünet átfogó felügyeletére Ukrajnában - jelentette ki a szervezet soros elnökségét a jövő év elején átvevő Svájc EBESZ-nagykövete Bécsben kedden újságíróknak nyilatkozva.

"Az EBESZ-nek nincsenek meg az eszközei, hogy azonnal át tudja venni a több ezer kilométer hosszú frontvonal ellenőrzését, bár egyes helyeken volna erre lehetőség" - húzta alá Raphael Nägeli. Megfelelő politikai akarat esetén "meglepetésekre" lehet számítani - fogalmazott a svájci EBESZ-nagykövet.

Nägeli ezzel a 2014-es évre utalt, amikor - szintén svájci elnökség alatt - egy nagyszabású megfigyelőmissziót indított az EBESZ Ukrajnában válaszul a Krím félsziget Oroszország általi elcsatolására. "2013-ban senki sem számított arra, hogy az EBESZ ilyen szerepet vállalhat, az egy meglepetés volt" - fejtegette. Ugyanakkor mostanra a helyzet már bonyolultabb, mert szerinte Oroszország nyíltan megsértette a nemzetközi jogot, és Ukrajna egy részét is annektálta.

Hozzátette, hogy 2014-ben Moszkva nem kérdőjelezte meg Ukrajna területi épségét és támogatta is az EBESZ misszióját. "Ezért tudtuk a munkánkat végezni" - húzta alá. Nägeli szerint a szervezet közreműködhetne abban is, hogy megszervezze a harcoló felek katonai képviselőinek találkozóját.

Mindemellett egy tűzszünetet mindkét oldalról felügyelni kell. Az EBESZ-nagykövet rávilágított, hogy míg Ukrajna esetében e tekintetben több szervezet is szóba jöhet, addig az orosz megszállás alatt lévő területek esetében más a helyzet, így ott szerepet vállalhatna az EBESZ. Nägeli hangsúlyozta, hogy az EBESZ "nélkülözhetetlen", mert az egyetlen olyan regionális fórum, ahol az Egyesült Államok, Európa és Oroszország egy asztalnál ülnek. Svájc január 1-jével veszi át az EBESZ soros elnökségét.