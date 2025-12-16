Az Egyesült Államok javaslata, hogy Ukrajnának a NATO alapokmányának 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat nyújtson, időben korlátozott, közölték amerikai tisztviselők a Politico című lappal. Washington nem szabott konkrét határidőt Kijevnek a válaszadásra, de az Egyesült Államok szeretné, ha a békeegyezményt katolikus karácsonyra, december 25-re megkötnék.

A The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Washington a berlini tárgyalásokon megfelelő biztonsági garanciákat ajánlott Kijevnek. A Politico szerint az Egyesült Államok valószínűleg így szeretné eloszlatni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és egyes európai vezetők aggodalmait Ukrajna védelmi helyzetével kapcsolatban a konfliktus befejezése után, és „ösztönözni” Kijevet a gyorsabb cselekvésre.

Az Egyesült Államok javaslata, hogy Ukrajnának a NATO alapokmányának 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat nyújtson, időben korlátozott, közölték amerikai tisztviselők a Politico című lappal. Washington nem szabott konkrét határidőt Kijevnek a válaszadásra, de az Egyesült Államok szeretné, ha a békeegyezményt katolikus karácsonyra, december 25-re megkötnék.

„Ezek a megállapodások lényegében nagyon komoly garanciákon alapulnak, hasonlóak az 5. cikkhez – mondta egy magas rangú amerikai tisztviselő. – Ezek a garanciák nem lesznek örökre érvényesek. Ezek a garanciák azonnal életbe lépnek, ha pozitív döntés születik.”

Ugyanakkor, ahogy a Politico egy másik cikkében írja, egyes európai diplomaták kétségüket fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy az 5. cikkhez hasonló biztonsági garanciák hatékonyak lesznek-e Ukrajna szövetségi tagsága nélkül. „Az 5. cikk tagság nélkül csak arra ösztönözni fogja Oroszországot, hogy megpróbálja tesztelni” – mondta az egyik forrás.

Moszkva Kijev NATO-csatlakozását nevezte az egyik oknak a hadművelet megkezdésére. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a tagságról. Zelenszkij elfogadta ezt a forgatókönyvet, de csak akkor, ha kétoldalú megállapodást kötnek az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról.

Egy másik amerikai tisztviselő a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy az ukrán delegáció „kellemesen csalódott” az Egyesült Államok hajlandóságán, hogy szigorúbb biztonsági garanciákat fogadjon el, és elérje azok ratifikálását a kongresszusban, hogy azok Donald Trump elnöksége után is érvényben maradjanak.

Utóbbi elégedett a tárgyalások „állásával”, mondta a Politico forrása, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok összességében elégedett az elért előrelépéssel, „beleértve a területeket is”.

Az egyik forrás szerint a berlini tárgyalások számos konkrét területi kérdésre összpontosítottak, többek között Moszkva és Kijev közös ellenőrzésére a Zaporizsjai atomerőmű felett, amelynek keretében az erőmű által termelt energia mindkét országba eljutna. A Politico beszélgetőpartnerei nem árulták el, hogy az Egyesült Államok hogyan szándékozik megszüntetni a területi kérdésekben fennálló hiányosságokat, megjegyezve, hogy Washington „gondolkodásra ösztönző ötleteket” adott Zelenszkijnek, hogyan lehetne ezt megtenni.

Zelenszkij a területi kérdést „fájdalmasnak” nevezte. A Reuters szerint az Egyesült Államok ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna bármilyen békeszerződés esetén is kivonja csapatait a Donbasszból. Vlagyimir Putyin elnök azt mondta, hogy a Donbassz történelmileg Oroszország területe, és Moszkva katonai vagy bármilyen más eszközökkel visszaveszi az irányítást felette.

A Politico információi szerint, miután Zelenszkij válaszol Washington javaslataira, Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, és az amerikai elnök veje, Jared Kushner megvitatják ezt az orosz féllel, majd valószínűleg a hétvégén az Egyesült Államokban munkacsoportok gyűlnek össze, ahol a területi kérdéseket fogják megoldani.

„Hisszük, hogy az oroszok a végleges megállapodásban elfogadják majd ezeket a feltételeket, amelyek lehetővé teszik egy erős és szabad Ukrajna létrehozását. Oroszország a végleges megállapodásban jelezte, hogy nyitott Ukrajna EU-csatlakozására” – mondta az egyik amerikai tisztviselő.

„Úgy véljük, hogy valószínűleg megoldottuk… az Ukrajna és Oroszország közötti problémák 90%-át, de még van néhány kérdés, amelyet meg kell oldani” – jegyezte meg egy másik tisztviselő.

A Kremlben azt mondták, hogy Washingtonból várják a berlini tárgyalások befejezése után a végleges álláspontot, tájékoztat az Orosz Hírek.