Külföld

A korrupció és az energiaválság kényszerítheti rá Zelenszkijt a béketervre

Belső sebezhetőség és hideg

MH
 2025. december 17. szerda. 5:44
A Washington Post értesülései szerint az Ukrajnát sújtó korrupciós botrány és az energetikai infrastruktúrát érő sorozatos orosz támadások arra kényszeríthetik Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy aláírja a Washington által javasolt béketervet.

A korrupció és az energiaválság kényszerítheti rá Zelenszkijt a béketervre
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: Hans Lucas via AFP/Bastien Ohier

A diplomata értékelése szerint a „belső sebezhetőség” – amely alatt a forrás szerkesztői megjegyzése az Andrij Jermak lemondásával járó korrupciós botrányra utal –, valamint a fájdalmas orosz légicsapások kombinációja gyengíti Kijev pozícióját. Mivel az ukrán főváros és más települések egyre hosszabb ideig maradnak sötétben és fűtés nélkül, az elnök hajlamosabbá válhat az alku megkötésére.

„Valóban úgy gondolom, hogy ők [Kijev] még sosem voltak annyira komolyak, mint most. És valahogy az a benyomásom, hogy ez összefüggésben áll ezzel az egész korrupciós botránnyal és a teljes belső zűrzavarral” – fogalmazott a diplomata a lapnak, számol be a KárpátHír.

