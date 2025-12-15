Ukrajna harci drónokat küldött Moszkvára

Ukrajna ismét drónokkal támadja Moszkvát. Az orosz hatóságok robbanásokról számolnak be a főváros környékén.

Az elmúlt éjszaka ukrán drónok ismét megtámadták az orosz fővárost. Szergej Szobjanin moszkvai polgármester közölte, hogy legalább 18 pilóta nélküli repülőgépet lőttek le a város felé tartva.

A Kyiv Independent szerint a helyszínen vannak a mentőegységek, hogy eltávolítsák a törmeléket. Sérültekről és károkról nem érkezett jelentés. Az orosz média azonban több mint egy tucat hangos robbanásról számolt be Moszkva nyugati részén. A főváros déli részén is robbanásokat jelentettek a lakosok.

Nagy tűz egy orosz olajtárolóban

Az előző nap Ukrajna dróncsapással nagy tüzet okozott az orosz Volgograd területén, Urijupinsk város olajraktárában. Andrej Bocharov kormányzó közölte, hogy a szomszédos házakat evakuálták.

Bocsarov leírása szerint a lelőtt drónok törmelékei okozták a tüzet. Ukrajna folyamatosan drónokkal támadja a orosz olajipar létesítményeit, mert Moszkva az energiaeladásból származó bevételekkel finanszírozza háborús gépezetét is.

A orosz infrastruktúrára, például a Brjanszk melletti Klinzy olajtárolójára irányuló drónok támadásainak növekedése veszélybe sodorja Moszkva ellátási helyzetét. (Archív kép)picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

Több támadás finomítók ellen a hátországban

A közösségi médiában megjelent hírek szerint Jaroszlavl városában egy olajfinomítót támadtak meg. A hatóságok egyelőre nem tettek hivatalos nyilatkozatot. A Krasznodar területén a hatóságok megerősítették, hogy drónok támadták meg Afipski falut. A lakosok szintén robbanásokról számoltak be egy olajfinomítónál.

Összesen közel 200 ukrán drón vett részt a támadásokban az orosz hátországban.