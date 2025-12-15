Támadás ért egy karácsonyi vásárt Ausztriában

Vasárnap éjjel szabotázsakció érte a St. Pölten-i karácsonyi vásárt: ismeretlen tettesek megrongálták az áramellátást és több járművet is, mintegy 1500 eurós kárt okozva. A hatóságok nyomoznak az ügyben.

Ismeretlen elkövetők vasárnap este célzott rongálást hajtottak végre az alsó-ausztriai, St. Pölten-i városháza terén működő karácsonyi vásár ellen. Az exxpress.at cikke szerint a támadás során több elektromos kábelt elvágtak, valamint két parkoló jármű gumiabroncsait is megrongálták – írja a Magyar Nemzet.

A szabotázs következtében az anyagi kár megközelíti az 1500 eurót. A rongálás különösen érzékenyen érintette volna a vásárt, mivel az áramellátás kiesése akár az egész rendezvény bezárásához is vezethetett volna az adventi csúcsidőszakban.

A város vészhelyzeti áramszolgáltató egysége azonban gyorsan beavatkozott, és rövid időn belül helyreállította a megrongált vezetékeket. Ennek köszönhetően a két érintett árusítóhely zavartalanul folytathatta működését, és a vásárt végül nem kellett bezárni.

Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, a rendőrség nyomozást indított. A hatóságok nem zárják ki a szándékos megfélemlítés lehetőségét sem.