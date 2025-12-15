Találat érte a belgorodi hőerőművet, Moszkvát is célba vették

Tömeges dróntámadás érte Oroszországot vasárnapról hétfőre virradó éjszaka: miközben Belgorodban energetikai infrastruktúrát, köztük egy hőerőművet ért találat, Moszkva térségében a légvédelem nagy erőkkel dolgozott a főváros felé tartó eszközök elhárításán.

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója megerősítette, hogy dróncsapás érte a várost, amelynek következtében „mérnöki létesítmények” sérültek meg. Bár a hivatalos közlemény nem nevezte meg a célpontot, a helyi Telegram-csatornák és beszámolók szerint a „Lucs” hőerőművet (TTEC) érte találat.

A támadás következtében a jelentések szerint mintegy 20 ezer lakos maradt áram nélkül, és több kerületben megszűnt a távhőszolgáltatás is, ami a téli időszakban kritikus helyzetet teremtett. A kormányzó szerint a helyreállítási munkálatok azonnal megkezdődtek.

Célkeresztben Moszkva

Nemcsak a határmenti régiót, hanem az orosz fővárost is célba vették. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy a légvédelem legalább 15 drónt lőtt le, amelyek a főváros felé tartottak. A hatóságok szerint a lezuhanó roncsok nem okoztak személyi sérülést.

A támadás miatt a Roszaviacija (orosz légügyi hatóság) korlátozásokat vezetett be:

A domogyedovói és a zsukovszkiji repülőterek átmenetileg nem indítottak és nem fogadtak járatokat.

A korlátozásokat a reggeli órákban oldották fel.

A drónháború intenzitását jelzi, hogy az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az éjszaka folyamán országszerte több mint száz drónt semmisítettek meg - írja a Apostrophe.ua.