Apa és fia követte el Ausztrália harminc éve legsúlyosabb terrortámadását

Apa és fia követte el az antiszemita indíttatású fegyveres támadást vasárnap Sydney ikonikus, Bondi Beach nevű strandján, a terrortámadás során, az egyik támadóval együtt, tizenhatan vesztették életüket - közölte az új-dél-walesi rendőrség hétfőn.

A támadás Ausztrália legsúlyosabb tömeges lövöldözése közel harminc év óta. A lövöldözésben egy tízéves kislány, egy rabbi, egy holokauszt-túlélő és több civil is meghalt, az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti

A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik elkövető, az 50 éves Sajid Akram a helyszínen életét vesztette, míg 24 éves fia, Naveed Akram súlyos sérülésekkel kórházba került. A hatóságok megerősítették: a támadásban rajtuk kívül más elkövető nem vett részt.

A rendőrség közölte: az apa 2015 óta legálisan tartott fegyvert, összesen hat lőfegyver volt a birtokában. Helyi médiaértesülések szerint a fiát korábban az ausztrál titkosszolgálat is vizsgálta szélsőséges kapcsolatok miatt, és a nyomozás kiterjed az esetleges terrorista indítékokra. A hatóságok a támadást hivatalosan terrorcselekményként kezelik.

A lövöldözés során egy járókelő, a 43 éves Ahmed al Ahmed lefegyverezte az egyik támadót. A hatóságok és politikusok hősként méltatták, mivel fellépése több életet menthetett meg. A férfit kétszer meglőtték, ezért meg is kellett műteni.

A lövöldözés körülbelül tíz percig tartott, puskákat és sörétes fegyvert használtak. Negyven sérültet ápolnak kórházban, köztük két rendőrtisztet, öt sebesült állapota kritikus.